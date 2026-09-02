जन्माष्टमी पर पूजा के पीतल-तांबे के बर्तन चमकाएं, ऐसे करें मिनटों में साफ

इस साल 4 सितंबर को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा की जाती है. पूजा के लिए कई तरह की चीजों की जरूरत होती है, जिसमें पीतल और तांबे के बर्तन भी शामिल हैं. मंदिर में रखी घंटी, कलश, थाली और दूसरे पूजा के बर्तन समय के साथ काले पड़ने लगते हैं और उनकी चमक फीकी हो जाती है. इन बर्तनों को साफ करने में घंटों मेहनत करने या महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है. आप किचन में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से पीतल और तांबे के बर्तनों की सफाई कर सकते हैं. इससे बर्तनों पर जमा कालापन और गंदगी काफी हद तक साफ हो सकती है और पूजा से पहले वे फिर से चमकने लगेंगे.
पीतल और तांबे के बर्तनों की सफाई के लिए नींबू और नमक का यूज़ किया जा सकता है. नींबू में मौजूद प्राकृतिक अम्ल धातु की सतह पर जमा गंदगी और ऑक्सीडेशन की परत को ढीला करने में मदद करता है, जबकि नमक रगड़ने के दौरान स्क्रब की तरह काम करता है. इस उपाय के लिए सबसे पहले एक नींबू को दो हिस्सों में काट लें. अब नींबू के कटे हुए हिस्से पर थोड़ा नमक लगाएं. इसके बाद इसे बर्तन की काली पड़ी सतह पर हल्के हाथ से रगड़ें. बर्तन के उन हिस्सों पर खास ध्यान दें जहां ज्यादा कालापन जमा है. कुछ देर रगड़ने के बाद बर्तन को पानी से अच्छी तरह धो लें.
पीतल और तांबे के बर्तनों की सफाई के लिए टारटरी का यूज़ भी किया जाता है. एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ी मात्रा में नमक और करीब एक चम्मच टारटरी मिलाएं. अब जिस बर्तन को साफ करना है, उसे इस घोल में थोड़ी देर के लिए डुबोकर रखें. इसके बाद बर्तन को हल्के हाथ से साफ करें और पानी से अच्छी तरह धो लें. जरूरत हो तो थोड़ा हल्का डिशवॉश यूज़ कर सकती हैं. अंत में मुलायम कपड़े से बर्तन को सुखा दें.
पीतल और तांबे के बर्तनों से कालापन हटाने के लिए इमली का यूज़ भी किया जा सकता है. इमली में प्राकृतिक रूप से टार्टरिक एसिड पाया जाता है, जो धातु की सतह पर जमी ऑक्सीडेशन की परत को ढीला करने में मदद करता है. इसी वजह से इमली का गूदा बर्तनों की सफाई में उपयोग किया जाता है. इसके लिए सबसे पहले इमली को थोड़ी देर गर्म पानी में भिगोकर नरम कर लें. इसके बाद इसे मसलकर गूदा निकाल लें. अब इसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें. इस पेस्ट को बर्तन की काली पड़ी सतह पर अच्छी तरह लगाएं और करीब 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद स्पंज या हल्के स्क्रबर से बर्तन को धीरे-धीरे साफ करें.
पूजा के बर्तनों को अगर लंबे समय तक बिना साफ किए रखा जाए, तो उन पर गंदगी और कालापन ज्यादा जम सकता है. ऐसे में त्योहार के दिन या उससे ठीक पहले सफाई करने में ज्यादा समय लगता है. इसलिए बेहतर है कि पीतल और तांबे के बर्तनों को समय-समय पर साफ करते रहें. त्योहार पर पूजा का सामान साफ-सुथरा रखना घर की तैयारियों का एक जरूरी हिस्सा है. थोड़ी सी नियमित सफाई और घर में मौजूद सामान्य चीजों की मदद से पूजा के बर्तनों को चमकदार रखा जा सकता है.