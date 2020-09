नई दिल्ली: रोजाना आधा घंटा वर्कआउट करना शरीर के लिए काफी जरूरी होता है इससे दिमाग और शरीर दोनों ही चुस्त दुरुस्त रहते हैं. वर्कआउट करने से आपकी मानसिक स्थिति भी सही रहती है. कोरोना के इस काल में जहां लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं ऐसे में जरूरी है कि आप घर पर रहकर भी आधा या एक घंटा वर्कआउट करें. इससे आपकी मानसिक स्थिति भी सही रहती है. लेकिन की लोगों का कहना है कि वह वर्कआउट करने के बाद काफी थक जाते हैं. और दिनभर के कामों में उन्हें काफी थकान महसूस होती है. ऐसे में आपकी इस समस्या के लिए हमारे पर एक उपाय है. वर्कआउट करने के बाद अगर आपको भी थकान महसूस होती है तो आप इन 5 चीजों का सेवन कर सकते हैं. Also Read - Shocking: दही के साथ कहीं आप भी तो नहीं करते हैं इन चीजों का सेवन, हो सकता है सेहत के लिए नुकसानदायक

स्वीट पोटेटो- शकरकंद में कैलोरी और स्टार्च की सामान्य मात्रा होती है. वहीं, सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें न के बराबर रहती है. इसमें फाइबर, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, विटामिन और लवण भरपूर पाए जाते हैं. शकरकंद विटामिन डी का एक बहुत अच्छा सोर्स है. यह विटामिन दांतों, हड्ड‍ियों, त्वचा और नसों की ग्रोथ व मजबूती के लिए आवश्यक होता है. शकरकंद में भरपूर मात्रा में आयरन होता है. आयरन की कमी से हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है और ब्लड सेल्स का निर्माण भी ठीक से नहीं होता. शकरकंद आयरन की कमी को दूर करने में मददगार रहता है.

पनीर- पनीर वर्कआउट के बाद खाने के लिए जबरदस्त फूड माना जाता है. पनीर में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन से मांसपेशियां मजबूत होती हैं. पनीर के सेवन से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास में सहायता मिलती है.

पनीर कैल्शियम का एक अच्छा माध्यम है. इससे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है. पनीर में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है. विटामिन डी शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है.

अंडा- अंडे में कोलीन नाम का पोषक तत्‍व होता है. इससे ना केवल स्‍मरण शक्‍त‍ि बढ़ती है, बल्‍क‍ि दिमाग की गतिविधियों में इससे तेज बदलाव होता है, जिससे द‍िमागी ताकत बढ़ती है. अंडे में नौ जरूरी अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो आपको पूरी तरह फिट रखने में मदद करते हैं. साथ ही यह विटामिन A, B 12, D और E से भी भरपूर होता है. अंडे खाने से जहां ताकत मिलती है वहीं पेट भी भर जता है. आपको शायद पता न हो लेकिन अंडा खाकर वजन कम किया जा सकता है. अंडा खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है.

अदरक- अदरक में मुख्य जैव सक्रिय यौगिक को अदरक कहा जाता है जो दर्द और दर्द से राहत के औषधीय गुणों के लिए जिम्मेदार है. अदरक का अर्क कई मामलों में दर्द निवारक दवाओं के रूप में प्रभावी हो सकता है. सिर्फ मांसपेशियों की तकलीफ ही नहीं, अदरक जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में भी मदद कर सकता है.

क्विनोआ- वर्कआउट करने के बाद कुछ सेहतमंद खाना बेहद जरुरी है. क्विनोआ में सेहतमंद कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका सेवन वर्कआउट करने के बाद जरुरी हो जाता है. यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और यह दोनों पोष्टिक तत्व बेहद महत्तवपूर्ण होते हैं.