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सुबह सिर्फ 5 मिनट करें ये 1 योगासन, जीवन भर रहोगे नीरोग

Morning Yoga: योग करने से हमारी बॉडी न सिर्फ फिट रहती है, बल्कि कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से बचने में भी मदद मिल सकती है. अगर आप रोजाना सिर्फ 5 मिनट किसी ऐसे योगासन के लिए निकालें, जो पूरे शरीर को एक्टिव रखने में मदद करे, तो आप अपनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं.

Written by: Sapna
Published: September 3, 2026, 7:14 PM IST
Surya Namaskar Benefits
सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग अभ्यास है, जिसमें 12 मुद्राएं शामिल होती हैं.

भागदौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय निकालना काफी मुश्किल हो जाता है. काम और व्यस्तता के बीच लोग अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दे पाते, जिसका असर शरीर पर भी पड़ता है. ऐसे में आप अपनी डेली लाइफ में एक आसान योगासन शामिल कर सकते हैं. इसे करने के लिए आपको घंटों निकालने की जरूरत नहीं है. रोजाना सिर्फ 5 मिनट देकर भी आप अपनी फिटनेस रूटीन की शुरुआत कर सकते हैं. सूर्य नमस्कार एक ऐसा योग अभ्यास है, जिसमें 12 मुद्राएं शामिल होती हैं. इसे नियमित रूप से करने से शरीर को एक्टिव रखने, लचीलापन बढ़ाने और दिनभर एनर्जेटिक महसूस करने में मदद मिल सकती है. इसलिए इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना एक अच्छा विकल्प हो सकता है. अगर आपको सूर्य नमस्कार करना नहीं आता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आगे हम आपको सूर्य नमस्कार करने का आसान तरीका बताएंगे, जिसे आप सही तरीके से फॉलो कर सकते हैं.

सूर्य नमस्कार के 12 चरण

1. प्रणाम आसन: सीधे खड़े होकर दोनों पैरों को मिलाएं और हाथों को छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा में रखें.

और पढ़ें: सूर्य नमस्कार कैसे करें? जानिए सही तरीका और इसके जबरदस्त फायदे

2. ऊर्ध्व हस्तासन: सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं और शरीर को हल्का पीछे की तरफ ले जाएं.

3. पादहस्तासन: सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें और हाथों को पैरों के पास जमीन पर रखने की कोशिश करें.

4. अश्व संचालनासन: सांस लेते हुए एक पैर को पीछे की ओर ले जाएं और दूसरे पैर के घुटने को मोड़कर आगे रखें. छाती को ऊपर की ओर उठाएं.

5. पर्वतासन: सांस छोड़ते हुए दूसरा पैर भी पीछे ले जाएं और शरीर को उल्टे V के आकार में लाएं.

6. अष्टांग नमस्कार: घुटनों, छाती और ठोड़ी को जमीन से स्पर्श कराते हुए शरीर को नीचे लाएं.

7. भुजंगासन: सांस लेते हुए छाती को आगे और ऊपर उठाएं. पेट का हिस्सा जमीन के करीब रखें और गर्दन को जरूरत से ज्यादा पीछे न ले जाएं.

8. पर्वतासन: सांस छोड़ते हुए दोबारा शरीर को पर्वतासन की मुद्रा में लाएं.

9. अश्व संचालनासन: सांस लेते हुए एक पैर को आगे लाएं और दूसरे पैर को पीछे सीधा रखें.

10. पादहस्तासन: पीछे वाले पैर को आगे लाकर दोनों पैरों को पास करें और शरीर को आगे की ओर झुकाएं.

11. ऊर्ध्व हस्तासन: सांस लेते हुए धीरे-धीरे ऊपर उठें और दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाकर शरीर को हल्का पीछे की ओर स्ट्रेच करें.

12. प्रणाम आसन: सांस छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में वापस आएं और दोनों हाथों को छाती के सामने नमस्कार की मुद्रा में रखें.

सूर्य नमस्कार करने के फायदे

पाचन के लिए फायदेमंद: सूर्य नमस्कार में शरीर के अलग-अलग हिस्सों की स्ट्रेचिंग और मूवमेंट होती है, जो एक्टिव लाइफस्टाइल बनाए रखने में मदद कर सकती है.

शरीर में लचीलापन: नियमित अभ्यास से मांसपेशियों और शरीर के जोड़ों की अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

तनाव कम करने में मदद: योग और नियंत्रित सांस लेने की प्रक्रिया मन को शांत करने और तनाव कम महसूस करने में मदद कर सकती है.

शरीर को एक्टिव रखता है: सूर्य नमस्कार में शरीर के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं, जिससे सुबह के समय शरीर को एक्टिव करने में मदद मिलती है.

मांसपेशियों की मजबूती: इसके अलग-अलग चरणों में हाथ, पैर, पेट, पीठ और कंधों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं, जिससे शरीर को मजबूत और फिट रखने में मदद मिल सकती है.

वजन मैनेजमेंट में मदद: नियमित योग और संतुलित खान-पान को साथ रखने से स्वस्थ वजन बनाए रखने की कोशिश में मदद मिल सकती है.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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