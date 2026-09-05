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स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं खास ड्रिंक, चेहरा रहेगा रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग

Glowing Skin Care Tips: अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो रोजाना खास ड्रिंक का सेवन आपको करना ही चाहिए.

Written by: Ritika
Published: September 5, 2026, 6:14 PM IST
स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए इन 3 चीजों को मिलाकर बनाएं खास ड्रिंक, चेहरा रहेगा रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग

Glowing Skin Care Tips: आजकल लोग अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए तरह-तरह की चीजों को अपनी स्किन पर लगाकर चमकदार बनाते हैं. हर कोई साफ, हेल्दी और ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है, तो लोग तरह-तरह के स्किन केयर प्रोडक्ट्स, फेस पैक और घरेलू नुस्खे को अपनाते हैं. सिर्फ बाहर से त्वचा की देखभाल करना ही काफी नहीं होता है. स्किन की सेहत का संबंध हमारी डाइट और शरीर को मिलने वाले पोषक तत्वों का होना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है. लोग कई तरह-तरह के जूस को पीना भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं. आंवला, नारियल और बादाम की ड्रिंक को भी आप घर पर बनाकर पी सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के साथ-साथ स्किन के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. इन तीनों चीजों को मिलाकर आप अपनी स्किन के लिए एक हेल्दी ड्रिंक को भी बना सकते हैं.

स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए खास ड्रिंक

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1. रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग

अगर आप अपनी स्किन को रिफ्रेशिंग और हाइड्रेटिंग को बनाना चाहते हैं, तो आप आंवला, नारियल और बादाम की ड्रिंक को पी सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको पीने के बाद आपकी स्किन भी काफी ज्यादा ग्लोइंग बनेगी.

2. ग्लोइंग स्किन

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आप रोजाना आंवला, नारियल और बादाम की ड्रिंक को घर पर बनाकर पी सकते हैं. यह कोई जादुई स्किन ग्लो ड्रिंक नहीं है और केवल इसे पीने से त्वचा तुरंत चमकने नहीं लगेगी.

3. शरीर को हाइड्रेट

आपको बता दें ये स्किन के साथ-साथ आपके शरीर को भी काफी ज्यादा हाइड्रेट रखता है. आपको रोजाना इसको अपनी डाइट में शामिल रोजाना करना ही चाहिए. ये हेल्थ को सुधारने का भी काम करता है.

4. न्यूट्रिशन जरूरतों को पूरा

आपको बता दें ये आपकी स्किन की न्यूट्रिशन जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करता है. आपको रोजाना इसको अपनी डाइट में शामिल करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है.

5. स्ट्रेस को दूर

आपको बता दें ये आपकी स्किन को दूर रखने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. आपको रोजाना इसका सेवन करना ही चाहिए. किसी एक ड्रिंक को रोजाना पीना ग्लोइंग स्किन की गारंटी नहीं देता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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