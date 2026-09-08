कान्हा की छठी पर बनाएं खास कढ़ी-चावल का भोग, आसान है इसकी रेसिपी

Kadhi Rice Recipe: कान्हा जी की छठी के मौके पर भगवान कृष्ण को विशेष रूप से कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है. इस भोग को सात्विक तरीके से तैयार किया जाता है, इसलिए इसमें प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया जाता. अगर आप भी इस बार लड्डू गोपाल की छठी पर घर में कढ़ी चावल का भोग बनाना चाहते हैं, तो इसकी आसान रेसिपी जान लीजिए.

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भोग के लिए कढ़ी चावल बनाते समय इसमें प्याज, लहसुन और किसी भी तरह की तामसिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता.

जन्माष्टमी के छह दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है. इस दिन घरों और मंदिरों में भगवान कृष्ण की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है और उन्हें तरह-तरह के सात्विक पकवानों का भोग लगाया जाता है. कढ़ी चावल भी इस दिन बनाए जाने वाले प्रमुख व्यंजनों में से एक है. मान्यता के अनुसार, जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर में छोटे बच्चे के स्वरूप में लाया जाता है. जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद उसकी छठी मनाई जाती है, उसी तरह लड्डू गोपाल की भी छठी का पर्व मनाया जाता है. इस दिन उनके लिए भोग तैयार करते समय खास तौर पर शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखा जाता है. भोग के लिए कढ़ी चावल बनाते समय इसमें प्याज, लहसुन और किसी भी तरह की तामसिक सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता. अगर आपको भोग के लिए सात्विक कढ़ी चावल बनाने का सही तरीका नहीं पता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आज हम आपको इसकी आसान रेसिपी बताने जा रहे हैं, जिसे आप 9 सितंबर को कृष्ण जी की छठी के अवसर पर घर पर बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं.

कढ़ी-चावल के लिए सामग्री

पकौड़े बनाने के लिए:

1 कप बेसन

स्वाद के अनुसार सेंधा नमक

थोड़ी-सी हल्दी

पकौड़े तलने के लिए देसी घी या सरसों का तेल

कढ़ी के लिए:

1 कप खट्टा दही या मट्ठा

आधा कप बेसन

1 चम्मच हल्दी

आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

4-5 कप पानी

स्वादानुसार सेंधा नमक

तड़के के लिए:

2 चम्मच देसी घी

आधा चम्मच जीरा

¼ चम्मच मेथी दाना

एक चुटकी हींग

2 सूखी लाल मिर्च

कुछ कढ़ी पत्ते

चावल के लिए:

1 कप बासमती चावल

जरूरत के अनुसार पानी

1 चम्मच देसी घी

ऐसे बनाएं सात्विक कढ़ी-चावल

ऐसे बनाएं कढ़ी-चावल

सबसे पहले पकौड़े तैयार कर लें. इसके लिए बेसन में सेंधा नमक और थोड़ी-सी हल्दी मिलाएं. इसमें पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करें. घोल को कुछ मिनट अच्छी तरह फेंटें. इससे पकौड़े हल्के और मुलायम बनेंगे. अब कड़ाही में देसी घी या तेल गर्म करें. बेसन के घोल से छोटे-छोटे पकौड़े डालकर उन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लें. पकौड़े तैयार होने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर रख दें.

ऐसे बनाएं कढ़ी

अब कढ़ी का घोल तैयार करें. एक बड़े बर्तन में दही और बेसन डालकर अच्छी तरह फेंटें. ध्यान रखें कि इसमें बेसन की गांठें न रहें. अब हल्दी, लाल मिर्च और पानी डालकर पतला घोल बना लें. इस घोल को एक गहरे बर्तन या कड़ाही में डालकर मध्यम आंच पर पकाएं. कढ़ी को लगातार चलाते रहें, खासकर तब तक जब तक इसमें उबाल न आ जाए. उबाल आने के बाद सेंधा नमक डालें और गैस की आंच धीमी कर दें. कढ़ी को करीब 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें. जब इसका स्वाद अच्छी तरह पक जाए और कढ़ी थोड़ी गाढ़ी हो जाए, तब इसमें पहले से तैयार पकौड़े डालें. करीब 5 मिनट और पकाने के बाद गैस बंद कर दें.

ऐसे लगाएं तड़का

अब बारी है कढ़ी में तड़का लगाने की. एक छोटे पैन में देसी घी गर्म करें. इसमें जीरा, मेथी दाना, हींग, सूखी लाल मिर्च और कढ़ी पत्ता डालें. मसालों के चटकने पर तुरंत यह तड़का कढ़ी में डाल दें. इसके बाद बर्तन को कुछ देर के लिए ढक दें, ताकि तड़के की खुशबू कढ़ी में अच्छी तरह मिल जाए.

खिले-खिले चावल बनाने का तरीका

चावल को साफ करके करीब 15 मिनट पानी में भिगो दें. इसके बाद इन्हें एक बर्तन में डालें और जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर पकाएं. चावल बनाते समय एक चम्मच देसी घी डाल सकते हैं. इससे चावल आपस में चिपकेंगे नहीं और खुशबू भी अच्छी आएगी. जब चावल पूरी तरह पक जाएं, तो उन्हें हल्के हाथ से चलाकर अलग-अलग कर लें.

इस तरह लगाएं कान्हा को भोग

कढ़ी और चावल तैयार होने के बाद इन्हें साफ बर्तन में निकालें. भोग लगाते समय साफ-सफाई और सात्विकता का विशेष ध्यान रखें. कढ़ी-चावल के साथ अपनी श्रद्धा के अनुसार फल या कोई अन्य सात्विक प्रसाद भी रख सकते हैं. लड्डू गोपाल को भोग अर्पित करते समय तुलसी दल रखने की परंपरा भी है. इसलिए अगर आपके घर में पूजा की यही परंपरा है, तो भोग में तुलसी का पत्ता जरूर रखें. इसके बाद भगवान कृष्ण की पूजा कर श्रद्धा से भोग अर्पित करें.