सावन व्रत में घर पर बनाकर पिएं ये ड्रिंक्स, शरीर की कमजोरी होगी दूर और शरीर रहेगा हाइड्रेट

Healthy Fasting Drinks: सावन व्रत में अगर आप शरीर की कमजोरी दूर और खुद को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो आप कुछ ड्रिंक्स को पी सकते हैं.

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Healthy Fasting Drinks: सावन का महीना शुरू हो गया है और लोग भगवान शिव की आराधना करते हैं और ये महीना बड़ा ही खास माना जाता है. लाखों श्रद्धालु सोमवार का व्रत रखते हैं और कई लोग पूरे सावन में फलाहार का सेवन करना काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं. लंबे समय तक खाली पेट रहने या सीमित आहार लेने से शरीर में कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन की समस्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिलती है. लोगों को इस दौरान काफी सारी ऐसी चीजों को खाने का मन करता है, जो उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में सिर्फ पानी पीना ही काफी नहीं होता, बल्कि शरीर को जरूरी पोषण और इलेक्ट्रोलाइट्स भी भरपूर मात्रा में मिलना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आइए आज आपको बताते हैं आप इस दौरान कौन-कौन से खास ड्रिंक्स का सेवन घर पर बनाकर ही कर सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

सावन व्रत में कौन-कौन सी ड्रिंक्स को बनाकर पिएं?

1. नारियल पानी

सावन के व्रत में नारियल पानी का सेवन आपको करना ही चाहिए. ये आपकी हेल्थ को ठीक रखने और आपको भरपूर मात्रा में ताकत देने और शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसमें पोटैशियम, मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं.

2. मखाना-बादाम मिल्क शेक

अगर आप व्रत में लंबे समय तक के लिए खुद को हाइड्रेट रखना चाहते हैं, तो आप मखाना-बादाम मिल्क शेक को घर पर बनाकर पी सकते हैं. इसको बनाना काफी ज्यादा आसान होता है और साथ ही साथ शरीर में कई दिक्कतों को भी दूर करता है.

3. तरबूज और पुदीना जूस

अगर आप खुद को हाइड्रेट और शरीर को ताकतवर बनाना चाहते हैं, तो आप तरबूज और पुदीना जूस को बनाकर पी सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ त्वचा को भी हाइड्रेट रखने में ये मददगार होता है.

4. बेल शरबत

आप घर पर आसानी से बेल शरबत को बनाकर पी सकते हैं. ये पीने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. शरीर को ठंडक देने में मददगार होता है और साथ ही साथ एनर्जी लेवल बनाए रखने में भी मददगार होता है.

5. दही और पुदीना छाछ

सावन में आप घर पर बनाकर दही और पुदीना छाछ को आसानी से बनाकर पी सकते हैं. इसको पीना काफी ज्यादा टेस्टी होता है और घर पर भी आप इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसमें सेंधा नमक और भुना जीरा मिलाकर इसके स्वाद को बढ़ा सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.