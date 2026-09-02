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जन्माष्टमी पर घर में बनाएं माखन-मिश्री का भोग, घी और बर्फ से तैयार होगी रेसिपी

Makhan Mishri Recipe: जन्माष्टमी के मौके पर अगर आप भी घर पर माखन तैयार करना चाहते हैं, लेकिन बिना दही के माखन कैसे बनेगा, यह समझ नहीं आ रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर में रखे देसी घी और बर्फ की मदद से भी माखन जैसा मिश्रण तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको न तो दही जमाने की जरूरत होगी और न ही घंटों मेहनत करनी पड़ेगी.

Written by: Sapna
Published: September 2, 2026, 1:55 PM IST
Makhan Mishri Recipe
बिना दही के देसी घी और बर्फ से घर पर माखन-मिश्री

इस साल 4 सितंबर को जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. इस दिन भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और उन्हें कई तरह के भोग लगाए जाते हैं. भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री बेहद प्रिय माना जाता है, इसलिए जन्माष्टमी पर इसका भोग लगाने की खास परंपरा है. घर पर दही जमाकर उससे माखन निकालना हर किसी के लिए आसान नहीं होता. खासकर बाजार से मिलने वाले दूध में पर्याप्त क्रीम न होने की वजह से कई बार दही से भी अच्छी मात्रा में माखन नहीं निकल पाता. ऐसे में देसी घी आपके काम आ सकता है. अगर आपके पास घर में देसी घी और बर्फ मौजूद है, तो कुछ आसान चीजों की मदद से आप माखन जैसा स्वादिष्ट मिश्रण तैयार कर सकते हैं. इसे बनाने के लिए ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं होती और तरीका भी काफी आसान है. तो आइए जानते हैं कि बिना दही के देसी घी और बर्फ से घर पर माखन-मिश्री जैसा भोग कैसे तैयार किया जा सकता है.

घी से माखन-मिश्री बनाने के लिए सामग्री

  • 4-5 बड़े चम्मच शुद्ध देसी घी
  • 4-5 बर्फ के टुकड़े
  • 1-2 चम्मच ठंडा दूध या मलाई
  • 2-3 बड़े चम्मच पिसी हुई मिश्री
  • थोड़ा सा केसर का पानी
  • तुलसी की पत्तियां
  • थोड़े कटे हुए पिस्ते

घी से माखन जैसा मिश्रण कैसे बनाएं?

पहला स्टेप:

सबसे पहले एक साफ और गहरे बाउल में सामान्य तापमान वाला देसी घी डालें. ध्यान रखें कि घी बहुत ज्यादा गर्म या पूरी तरह तरल अवस्था में न हो. घी जमा हुआ होना चाहिए. इसके लिए आप 1 रात पहले या 3 से 4 घंटे पहले घी को फ्रिज में रख सकते हैं.

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दूसरा स्टेप:

अब इसमें ठंडा दूध या थोड़ी सी मलाई डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इसे आराम-आराम से मिलाएं, ताकि दोनों चीजें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं. इसके बाद इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े डालें.

तीसरा स्टेप:

अब व्हिस्क या चम्मच की मदद से मिश्रण को लगातार फेंटना शुरू करें. इसे कुछ मिनट तक अच्छी तरह फेंटते रहें. ठंडक के कारण घी धीरे-धीरे गाढ़ा और हल्का दिखाई देने लगेगा. इसमें जो बर्फ का पानी निकले, उसे बाहर निकाल दें और बर्फ की मदद से घी को अच्छी तरह फेंटते रहें.

चौथा स्टेप:

जब मिश्रण क्रीमी और मुलायम नजर आने लगे, तो बर्फ के बचे हुए टुकड़े निकाल दें. अगर जरूरत लगे, तो इसे कुछ देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, जिससे इसका टेक्सचर और बेहतर हो जाएगा और क्रीम अच्छी तरह जम जाएगी.

पांचवां स्टेप:

अब इसमें पिसी हुई मिश्री डालकर अच्छी तरह मिला दें. स्वाद और खुशबू बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा केसर का पानी भी डाल सकते हैं. इस तरह आप घर पर ही बिना दही के माखन-मिश्री जैसा भोग तैयार कर सकते हैं.

ऐसे लगाएं कान्हा को भोग

तैयार माखन-मिश्री को एक छोटी कटोरी में निकालें. इसके ऊपर तुलसी की पत्तियां और थोड़े पिस्ते डालकर सजा सकते हैं. जन्माष्टमी की पूजा के दौरान इसे लड्डू गोपाल को भोग के रूप में अर्पित करें. इस आसान तरीके से आप बिना दही जमाए घर पर माखन-मिश्री जैसा भोग तैयार कर सकते हैं. ध्यान रखें कि घी से बना यह मिश्रण पारंपरिक दूध या दही से निकले मक्खन से अलग होगा, लेकिन भोग के लिए इसे एक आसान विकल्प के तौर पर तैयार किया जा सकता है.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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