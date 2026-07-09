शादी टूटने की अफवाहों के बीच प्रिंस नरूला का बड़ा खुलासा! एंग्जायटी में रोज खाते थे 18 गोलियां, बोले- जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था

Prince Narula Reveals His Anxiety Battle: टीवी स्टार प्रिंस नरूला ने अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को लेकर बड़ा खुलासा किया है, उन्होंने बताया कि एक समय वह गंभीर एंग्जायटी से जूझ रहे थे और इससे उबरने के लिए उन्हें रोजाना कई दवाएं लेनी पड़ती थीं.

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प्रिंस नरूला ने बताया कि वह एक समय गंभीर एंग्जायटी से गुजर रहे थे और रोज 18 गोलियां लेते थे

उन्होंने कहा कि इस दौर में उनकी सेहत और शादी दोनों पर असर पड़ा था

पत्नी युविका चौधरी और बेटी के आने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया

प्रिंस ने लोगों को मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेने और जरूरत पड़ने पर मदद लेने की सलाह दी

प्रिंस नरूला को भला कौन नहीं जानता है, ये टीवी के बड़े नामों में से एक हैं. इन्होंने कई अच्छे रियलिटी शोज किए हैं. पिछले कुछ दिनों में प्रिंस अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रहे हैं, दरअसल यूविका औ प्रिंस दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया था, जिसके चलते शादी टूटने की अफवाहें आने लगी थीं, हालांकि बाद में यूविका ने इसपर सफाई दे दी थी.

एंग्जायटी से गुजरे प्रिंस-

अब टीवी स्टार प्रिंस नरूला ने अपनी मुश्किल दिनों की बात खुलकर सबके सामने रखी है. उन्होंने खुलासा किया कि एक समय ऐसा आया था जब वो एंग्जायटी से गुजर रहे थे. इससे उबरने के लिए वो रोज 18-18 गोलियां खाते थे. इस दौरान उनकी सेहत खराब हो गई थी और शादी पर भी असर पड़ा था. प्रिंस ने Neha Dhupia और Angad Bedi के शो Double Date में यह सब शेयर किया।

उन्होंने कहा, बताया कि एक समय ऐसा था जब मैं रोज 18 टैबलेट लेता था, मुझे धड़कन तेज होना, रात में डर लगना, वजन बढ़ना और कई दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं हो गई थीं, यह मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था, हालांकि इस मुश्किल समय में संगीत ने उन्हें बहुत शांति दी, साथ ही पत्नी युविका चौधरी का साथ सबसे बड़ा सहारा बना.

बेटी के आने के बाद सबकुछ बदल गया-

प्रिंस ने बताया कि जब हालत बहुत खराब थी तब युविका ने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझे संभाला. इसका असर मेरी शादी पर भी पड़ा. उस समय उनकी शादी में भी रिश्ते में तनाव आ गया था, दोनों भावनात्मक रूप से थक गए थे. हालात इतने खराब हो गए थे कि वे अलग होने के बारे में भी सोचने लगे थे. इस दौरान गलती किसी की भी नहीं थी न युविका गलत थी और न मैं. बस हम दोनों ही सही मानसिक स्थिति में नहीं थे, लेकिन बच्ची के जन्म के बाद सब बदल गया. प्रिंस ने कहा, बच्ची के आने के बाद हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, अब हम लड़ते भी नहीं हैं और अगर लड़ाई हो भी जाए तो बस बेटी को देखकर सब ठीक हो जाता है.

प्रिंस नरूला कौन हैं?

प्रिंस नरूला रियलिटी शो के बड़े स्टार हैं. उन्होंने रोडिज, स्प्लिट्सविला, बिग बॉस और नाच बलिए जैसे शो जीते हैं. उन्होंने कुछ सीरियल में भी काम किया ह. प्रिंस की यह खुली बातचीत दिखाती है कि मशहूर लोग भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से गुजरते हैं, उनकी कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है कि सही समय पर मदद लेना और परिवार का साथ कितना जरूरी है. मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लें

अगर आप या आपके आस-पास कोई एंग्जायटी, डिप्रेशन या तनाव से गुजर रहा है तो डॉक्टर या काउंसलर से बात करें, मदद लेना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है.

कुछ दिनों पहले प्रिंस नरूला और युविका चौधरी ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया था, इससे लोग सोचने लगे कि दोनों का रिश्ता खराब हो गया है और अब दोनों का तलाक होने वाला है, लेकिन बाद में दोनों ने एक साथ वीडियो पोस्ट करके सब स्पष्ट कर दिया. उन्होंने कहा कि यह सब एक ज्योतिष ऐप का प्रचार था, तलाक की सारी अफवाहें बिल्कुल झूठी हैं.