Promise Day Wishes 2022: वैलेंटाइन वीक (Valentine Week) में 1 दिन प्रॉमिस डे (Promise Day) भी आता है. इस दिन कपल्स एक दूसरे से कुछ वादे करते हैं और उन वादों से रिश्ते को मजबूत बनाते हैं. अगर आप अपने पार्टनर से कोई प्यारा वादा करना चाहते हैं लेकिन कहने के लिए शब्दों की कमी हो रही है तो ऐसे में यहां दिए कुछ संदेश या मैसेजेस (Promise Day Wishes quotes) आपके बेहद काम आ सकते हैं. आप अपने पार्टनर को इन संदेशों और मैसेजेस (Promise Day Messages) को भेजकर अपने मन की भावना को जाहिर कर सकते हैं. यहां जानते हैं लेटेस्ट प्रॉमिस डे मैसेजेस और कोट्स कौन-कौन से हैं…

आंख खुले तो चेहरा तुम्हारा हो,

आंख बंद हो तो सपना तुम्हारा हो,

पूरी जिंदगी कुर्बान है इन लफ्जों पर,

वादा करो कि मेरी हर सांस पर हक सिर्फ तुम्हारा हो.

-Promise Day 2022

अपने रब से मांगता हूं मैं आपके वास्ते,

हर खुशियां मिले जिंदगी के रास्ते,

प्रॉमिस डे पर करता हूं मैं यह वादा आपसे,

कभी जुदा ना होगा यह दिल आपसे.

-Promise Day 2022

हमारे रिश्ते की कसम है तुमसे,

अपनापन कुछ इस कदर है तुमसे,

तुम हमेशा दिल में रहते हो मेरे

जिंदगी भर साथ रहेंगे यह वादा है तुमसे.

-Promise Day 2022

I promise to treat you like a queen,

Because you are my love,

You are my one.

– Happy promise day 2022

आज एक वादा खुद से करते हैं,

तुम्हारे प्यार पर खुद को कुर्बान करते हैं,

अगर छोड़ कर चले गए तो क्या होगा,

बस इस एक सवाल से डरते हैं.

-Promise Day 2022