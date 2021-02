Propose Day 2021 Wishes: वैलेंटाइन वीक शुरू हो चुका है. ऐसे में वैलेंटाइन का दूसरा दिन यानी 8 फरवरी को प्रपोज डे(Propose Day Wishes In Hindi) होता है. इस दिन लोग जिनसे प्यार करते हैं उनसे अपने प्यार का इज़हार करते हैं. अगर आपको किसी से बेइंतहा मोहब्बत है और उसे इस बात को बताना चाहते हैं, तो बिना देर किए इस दिन मौके पे चौका मारते हुए उन्हें प्रपोज कर ही डालिए. प्रपोज डे (Propose Day Wishes) पर प्‍यार का इजहार खास तरीके से हो तो कहना ही क्‍या. प्रपोज डे के दिन घुटनों पर बैठकर प्रपोज करें. ग्रीटिंग कार्ड के साथ प्रपोज कर सकते हैं. या गाना गाकर प्रपोज कर सकते हैं. शायरी सुनाकर प्रपोज करते हैं. प्रपोज डे (Propose Day Par Aise Kare Dil Ki Baat) के इस मौके पर हम आपके लिए कुछ खास मैसेजेस लेकर आए हैं. आप इन्हें अपने पार्टनर को भेजकर अपने दिल की बात कर सकते हैं. Also Read - इस अंदाज़ में करें अपने प्यार का इजहार, कोई भी नहीं कर पाएगा इंकार

मेरी सारी हसरतें मचल गईं,

जब तुमने सोचा एक पल के लिए।

अंजाम-ए- दीवानगी क्या होगी,

जब तुम मिलोगी मुझे उम्र भर के लिए

दिल ये मेरा तुमसे प्यार करना चाहता है

अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है

देखा है जब से तुम्हें मैंने, ए मेरे सनम

दिल सिर्फ तुम्हारा ही दीदार करना चाहता है

आज इजहार-ए-दिल का मौका हैं

तू कुबूल करे इसे यही मेरा तौहफा हैं

यूं तो महबूबा के लिए चांद तारे तोड़ लाऊ

पर ये कुदरती तोहफा भी तेरे आगे फीका है।

हैप्पी प्रपोज डे 2021

आंखों की गहराई को समझ नहीं सकते,

होंठों से हम कुछ कह नहीं सकते,

कैसे बयां करे हम अपना ये हाल-ए-दिल,

एक तुम ही हो जिसके बगैर हम रह नहीं सकते।

हैप्पी प्रपोज डे 2021

हैप्पी प्रपोज डे 2021

जमीन के हर जर्रे को आफताब कर देंगे,

गुलशन के हर फूल को गुलाब कर देंगे।

एक पल भी ना रह सकोगे हमारे बिन,

आपकी आदतें हम इतनी खराब कर देंगे

Will You Be My Valentine

Will You Be My Valentine