  • Propose Day Ideas 2026 7 Creative Proposal Ideas You Can Try This Valentine Week

अगर ऐसे कर दिया प्रपोज तो लड़की बिना देर किए बोलेगी हां, इन बार Propose Day ट्राई करें ये 7 तरीके

Propose Day Ideas: कल यानी 8 फरवरी को प्रपोज डे मनाया जाता है, इस दिन हम अपने दिल की बात सामने वाले से कहते हैं. ऐसे में अगर आप भी किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए कुछ गजब के आइडिया लेकर आए हैं.

Published date india.com Published: February 7, 2026 10:23 AM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
Propose Day Ideas 2026: वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो गई है. ऐसे में कपल्स आज रोज डे तो मना रहे हैं और कल प्रपोज डे मनाएंगे, इस दिन का इंतजार प्रेमी जोड़े साल भर करते हैं, क्योंकि इस दिन हम अपने दिल की बात अपने पसंदीदा इंसान के सामने रखते हैं. वैलेंटाइन को देश भर में लोग प्यार के इस मौसम को छोटे-छोटे लेकिन खास तरीकों से मना रहे हैं. 8 फरवरी को प्रपोज डे है, इस दिन को अपनी फीलिंग्स को खुलकर बताने और रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है.

प्रपोज डे को वैलेंटाइन वीक का सबसे प्यारा दिन माना जाता है, लोग इसे तरह-तरह से सेलिब्रेट करते हैं. लोग अलग-अलग तरीके से अपने पार्टनर से प्यार का इजहार करते हैं. ऐसे में अगर आप इस बार किसी को प्रपोज करने का सोच रहे हैं और इसे खान बनाना चाहते हैं तो आज हम आपके लिए कुछ गजब के आइडियाज लेकर आए हैं. ये दिन ऐसा होता है जब आप अपने पार्टनर से खुलकर दिल की बात कर सकते हैं और रिश्ते को और मजबूत बना सकते हैं. किसी को प्रपोज करना तो अच्छा लगता है, लेकिन कभी-कभी थोड़ा डर भी लगता है, कहीं उसे अजीब न लगे या बात न बिगड़ जाए. सबसे अच्छा प्रपोजल वहीं माना जाता है जो भले ही बड़ा न हो, बल्कि सच्चा और प्यारा हो.

कुछ लोगों को शांत और अकेले में बात करना पसंद होता है, तो कुछ को खूबसूरत जगह, प्रकृति या थोड़ा रोमांटिक माहौल अच्छा लगता है. ऐसे में आपके पार्टनर को क्या पसंद है उसके हिसाब से प्लान करें. जैसे आप दोनों की पुरानी यादें क्या हैं? आपकी फेवरेट जगह कौन सी है? आप दोनों की छोटी-छोटी आदतें या ट्रेडिशन क्या हैं? इन्हीं चीजों से आपको आइडिया मिल सकता है, जैसे वहीं सेलिब्रेट करें जहां आप पहली बार मिले थे या घर पर ही शाम को कॉफी पीते हुए या फिर कोई छोटी सी ट्रिप पर जाएं.

आपको इस दिन को खास बनाने के लिए बड़े-बड़े प्रपोजल या महंगे गिफ्ट्स की जरूरत नहीं. अगर आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो ये 7 आसान और प्यारे आइडिया ट्राई करें:

1. सुबह-सुबह सरप्राइज दें-

कहते हैं अगर दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन अच्छा जाता है, ऐसे में कोशिश करें कि अपने पार्टनर को सुबह-सुबह सरप्राइज दें, उनकी दिन की शुरुआत ही खास कर दें. बेड पर ब्रेकफास्ट दें, उनकी फेवरेट कॉफी बनाकर दें या रूम में थोड़ा सजावट कर दें. सुबह का ये प्यारा सरप्राइज पूरे दिन अच्छा फील कराएगा

2. दिल से दिल की बात-

एक रियल फीलिंग से बढ़कर कुछ नहीं होता है. ऐसे में इस दिन अपने पार्टनर को बताएं कि वो आपके लिए कितने खास हैं. कोई लंबी-चौड़ी लाइनें याद करने की जरूरत नहीं, बस दिल से उनका शुक्रिया अदा करें कि वो आपके साथ हैं, साथ में फूल या छोटा-सा गिफ्ट दें जिससे उन्हें और खास फील हो.

3. साथ में कहीं घूमने जाएं-

अक्सर जब प्रपोजल की बात आती है तो लोग बडे़-बडे़ डिनर डेट्स का प्लान बना लेते हैं, जिसमें अच्छा खासा पैसा खर्च होता है. ऐसे में इसकी कोई जरूरत नहीं है, सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए बस साथ में कैफे जाएं, पार्क में वॉक करें या घर पर ही आराम से डिनर करें. बिना फोन-डिस्ट्रैक्शन के साथ समय बिताएं, हंसें, बातें करें. ये छोटी चीजें रिश्ते को और करीब लाती हैं.

4. उनका पसंदीदा खाना बनाएं-

कहते हैं दिल का रिश्ता पेट से होकर जाता है, ऐसे में सामने वाले को इंप्रेस करने के लिए पसंदीदा खाने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता है. कोशिश करें कि घर में अपने पार्टनर की फेवरेट डिश बनाएं या फिर उनकी फेवरेट डिश ऑर्डर कर दें. ध्यान रहे पैकेट पर एक छोटा-सा प्यारा नोट लिखें, जैसे- ये खास तुम्हारे लिए बनाया है. ये छोटा सरप्राइज उनका दिन बना देगा.

5. हाथ से चिट्ठी लिखें-

आजकल फोन के जमाने में हर कोई अपने दिन की बात या तो मैसेज या फिर इमोजी के जरिए करता है, लेकिन हाथ से लिखी चिट्ठी की बात और ही होती है, ये सामने वाले को बहुत स्पेशल फील कराती है. अपनी फीलिंग्स, या पुराना कोई किस्सा लिखकर दें, जिससे वो इसे हमेशा अपने पास रखें और बार-बार पढ़ें.

6. पुराने स्टाइल में प्रपोज करें-

अगर आपको क्लासिक रोमांस पसंद है तो अच्छे कपड़े पहनें, अच्छी जगह चुनें और दिल से प्रपोज करें. रिंग हो या बस साथ में समय बिताना. पुराने तरीके आज भी सभी को बहुत इमोशनल लगते हैं.

7. सोशल मीडिया पर प्यार जताएं-

किसी को पसंद करना तो आसान है लेकिन सबके सामने प्यार जताना मुश्किल ऐसे में अगर आप अपने पार्टनर को स्पेशल फील कराना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो, पुरानी यादें या छोटा-सा वीडियो पोस्ट करें. लिखें कि आपका सफर कैसा रहा. ये उन्हें अच्छा लगेगा और दोनों के लिए यादगार बन जाएगा.

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

