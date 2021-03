Pumpkin For Hair And Skin: कद्दू की सब्जी बहुत से लोगों को पसंद होती है. कद्दू (Kaddu Ke Fayde) में कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो सेहत के लिए काफी फायदेमंद होते हैं. सेहत के साथ ही कद्दू स्किन और बालों के लिए भी काफी अच्छा साबित होता है. कद्दू में पोटेशियम, आयरन, मैंगनीज, मैग्नीशियम, विटामिन ए, के और ई की भरपूर मात्रा पाई जाती है. ऐसे में अगर आप भी स्किन और बालों की समस्या से जूझ रहे हैं तो कद्दू आपके लिए काफी असरदार साबित हो सकता है. आइए जानते हैं स्किन और बालों के लिए कैसे कद्दू (Balo Ke Liye Kaddu Ke Fayde) फायदेमंद साबित हो सकता है. Also Read - Navratri Pumpkin And Potato Dish: नवरात्रि के व्रत में बनाएं स्पेशल कद्दू और आलू मैश, जानें बनाने की विधि

– कद्दू में विटामिन ए, सी और ई पाया जाता है जो त्वचा के लचीलेपन को बरकरार रखता है. इसके इस्तेमाल से चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती और खूबसूरती बनी रहती है.

– कद्दू में जिंक और विटामिन ई पाए जाने की वजह से यह त्वचा के हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाता है. इससे सेकिन पर मुंहासे और दाग नहीं होते.

– अगर आपके बाल काफी ड्राई हैं तो आपको कद्दू के मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए. इसे बनाने के लिए 2 कप पके कद्दू में 1 चम्मच नारियल तेल, 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दही डालकर मिलाना है. अब शैंपू किए हुए बालों पर पेस्ट को लगभग 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें. फिर बालों को अच्छी तरह से धोलें.

– कद्दू के बीजों में मौजूद खनिज और विटामिन बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं. इसके अलावा, ये इसमें मौजूद यौगिक बालों के टूटने कि प्रक्रिया को कम करके उसे मजबूती और खूबसूरती प्रदान करने में मदद करते है यदि आप भी लंबे और चमकदार बाल रखना चाहते हैं, तो नियमित रूप से कद्दू के बीजों का उपयोग करना शुरू करें.