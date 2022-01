Putting Honey On Navel: शहद (Honey Benefits)सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. आयुर्वेद में भी शहद के कई फायदों के बारे में बताया गया है. शहद (Putting Honey On Navel) को खाया भी जाता है और इसे स्किन पर भी लगाया जाता है. शहद का इस्तेमाल इंफेक्शन को दूर करने के लिए भी किया जाता है. ऐसे में आज हम आपको नाभि (Navel) में शहद लगाने के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं.Also Read - Honey And Clove Ke Fayde: शहद के साथ रोजाना करें लौंग का सेवन, मिलेंगे ये 4 बड़े फायदे

स्किन की ड्राईनेस करे दूर- अगर आपकी स्किन ड्राई रहती है तो नसके लिए नाभि पर शहद लगाएं. इससे त्वचा मुलायम और चमकदार बनेगी. ये स्किन की ड्राईनेस को दूर करता है. शहद में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, इसका फायदा मिलता है.

इंफेक्शन को रखे दूर- शहद में एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं. इंफेक्शन से बचने के लिए एक बूंद अदरक का रस और शहद मिलाकर नाभि पर लगाएं. इससे फायदा मिलेगा. नाभि की सफाई सही तरीके से न करने से इंफेक्शन हो सकता है.

पेट दर्द से छुटकारा- अदरक के रस में शहद मिलाकर नाभि में लगाने से पाचन तंत्र सही तरीके से काम करता है साथ ही इससे पेट दर्द और मरोड़ की समस्या दूर होती है.

कब्ज से दिलाए राहत- कब्ज की समस्या होने पर शहद का सेवन बहुत फायदेमंद है. रात को सोने से पहले एक गिलास दूध में शहद मिलाकर पीने से कब्ज से राहत मिलती है. नाभि पर शहद लगाने से भी फायदा मिलेगा.