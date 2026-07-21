नूडल्स पास्ता छोड़िए! बच्चों के लिए झटपट से बनाएं 5 टेस्टी से स्नैक्स, शाम की भूख हो जाएगी मिनटों में शांत

Tasty Snacks For Kids: अगर आपका बच्चा भी हर समय नूडल्स पास्ता खाने की डिमांड करता है, तो आप उसको 5 टेस्टी से स्नैक्स खिला सकते हैं.

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Tasty Snacks For Kids: शाम के समय बच्चों को कुछ न कुछ खाने का मन होता ही है और तेज भूख भी लगती है. ऐसे में ज्यादातर माता-पिता झटपट नूडल्स या पास्ता को बनाकर तैयार उनके लिए कर देते है, लेकिन बहुत ही गलत चीज है. बच्चों को रोजाना इसको देने से आपको बचना चाहिए. रोजाना प्रोसेस्ड फूड खिलाना बच्चों की सेहत के लिए काफी ज्यादा हानिकारक माना जाता है. बच्चों को हमेशा स्वाद के साथ-साथ हेल्दी चीजें भी देना काफी ज्यादा जरूरी होता है. अगर आप नूडल्स या पास्ता को छोड़ बच्चों को कुछ टेस्टी और हेल्दी सा बनाकर देना चाहते हैं, तो आप उनके लिए 5 टेस्टी का स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं. स्वाद में लाजवाब होगा और साथ ही साथ बच्चों को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा.

बच्चों के लिए बनाएं 5 टेस्टी से स्नैक्स

1. सूजी वेजिटेबल चीला

अगर आपका बच्चा शाम के समय कुछ अनहेल्दी ही खाता है, तो ये आदत आपको आज से ही गंद करवानी होगी. सूजी वेजिटेबल चीला को आप बच्चों के लिए बनवा सकते हैं. इसको खाने के बाद उनको काफी ज्यादा मजा आने वाला है.

2. आलू-कॉर्न टिक्की

आलू-कॉर्न टिक्की बच्चों को खूब पसंद आती है, इसको खाने के बाद बच्चों को काफी ज्यादा पसंद आता है. इसको घर पर बनाना भी काफी ज्यादा आसान है. ये बाहर की टिक्की से ज्यादा हेल्दी, बच्चों की पसंदीदा भी होती है और इसको बड़े ही चाव से खाना पसंद करेंगे.

3. पनीर सैंडविच

अगर शाम के समय आपके बच्चों को काफी ज्यादा भूख लग रही है, तो आपको पनीर सैंडविच जरूर बनाना चाहिए. ये आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. ये प्रोटीन से भरपूर माना जाता है. इसको आपको रोजाना खाना ही चाहिए. ये घर पर झटपट से बनकर तैयार हो जाएंगे.

4. दही फ्रूट चाट

दही फ्रूट चाट को भी आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. बच्चों को ये खाना काफी ज्यादा पसंद आने वाला है. इसको बनाने में ज्यादा समय भी नहीं लगता है. इसको आप काफी सारे फलों को काटकर दही में मिलाएं और फिर ऊपर से शहद और ड्राई फ्रूट्स डालें और फिर टेस्ट देखिए.

5. वेजिटेबल ब्रेड पिज्जा

वेजिटेबल ब्रेड पिज्जा को भी आप घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं. इसको खाने के बाद आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है. इसको आप हरी चटनी के साथ में खा सकते हैं. इसको खाने के बाद आपका बच्चा यहीं मांग-मांगकर खाएगा. इसको आप बच्चों को दही के साथ में भी खिला सकते हैं.