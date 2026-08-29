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क्या आपका भी कर रहा है तीखा खाने का मन? तो घर पर झटपट से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें

Spicy Food Menu Ideas: अगर आपका भी कुछ तीखा और चटपटा खाने का मन है, तो आप घर पर कुछ चटपटा और झटपट से कुछ बना सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: August 29, 2026, 5:39 PM IST
क्या आपका भी कर रहा है तीखा खाने का मन? तो घर पर झटपट से बनाएं ये 5 टेस्टी चीजें

Spicy Food Menu Ideas: कई बार लोगों को कुछ न कुछ तीखा खाने का मन करता है और बाहर जाकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन काफी चीजें बाहर की अनहेल्दी होती है, अगर आप घर का ही बना कुछ टेस्टी और चटपटा सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप घर पर ही तीखा और चटपटा सा बना सकते हैं. शाम के समय चाय के साथ अगर कुछ स्पाइसी और क्रिस्पी मिल जाए, तो स्नैकिंग का मजा दोगुना आप ले सकते हैं. आपकी भूख को शांत और टेस्ट को बढ़ाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है. हर बार बाहर से समोसा, चाट या कोई फास्ट फूड मंगाना जेब के साथ-साथ सेहत के लिए भी भारी पड़ सकता है. अगर आप भी घर पर ही कुछ झटपट और टेस्टी सा बनाकर खाना चाहते हैं, तो आप स्पाइसी और क्रिस्पी 5 चीजों को बना सकते हैं. तीखे और चटपटे स्नैक्स तैयार कर सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

स्पाइसी और क्रिस्पी 5 तरह की टेस्टी चीजें

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1. मसाला ब्रेड टोस्ट

अगर आप घर पर चटपटा और तीखा खाना चाहते हैं, तो आप मसाला ब्रेड टोस्ट को भी बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है और साथ ही साथ इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. इसके लिए ब्रेड स्लाइस, बारीक कटा प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, धनिया पत्ती और थोड़ा चाट मसाला को लेकर बना सकते हैं.

2. चटपटा मसाला कॉर्न

बच्चों से लेकर बड़ों तक को चटपटा मसाला कॉर्न खाना काफी ज्यादा पसंद आता है. अगर आपको ज्यादा स्पाइसी स्वाद पसंद है तो इसमें थोड़ा काली मिर्च पाउडर या लाल मिर्च फ्लेक्स को भी मिलाकर खा सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है.

3. कुरकुरे मसाला आलू

आप घर पर कुरकुरे मसाला आलू को भी बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. इसको बनाना भी काफी ज्यादा आसान होता है. लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, चाट मसाला और नमक को मिलाकर टेस्टी सा बना सकते हैं.

4. चटपटा पनीर टिक्का

आपको अगर कुछ झटपटा खाने का मन है, तो आप अपने घर में आसानी से चटपटा पनीर टिक्का को भी बना सकते हैं. ये खाने में काफी ज्यादा टेस्टी होता है. अदरक-लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, चाट मसाला और नमक को डालकर टेस्टी बना सकते हैं.

5. चटपटी भेलपुरी

चटपटी भेलपुरी को भी आप घर पर आसानी से बना सकते हैं. इसको बनाकर खाना भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा. ये हेल्थ के लिए भी काफी फायदेमंद होता है. जब कुछ हल्का लेकिन बेहद चटपटा खाने का मन हो तो भेलपुरी से बेहतर क्या हो सकता है. आपको जरूर इसको बनाना चाहिए.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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