पद्मश्री पुरस्कार के दौरान आर माधवन की घड़ी पर टिकी सबकी नजर, कीमत इतनी कि खरीद लेंगे 1BHK फ्लैट

पद्म श्री सम्मान प्राप्त करने पहुंचे आर माधवन अपने स्टाइलिश लुक के साथ-साथ लग्जरी घड़ी को लेकर भी चर्चा में रहे. उनकी कलाई पर नजर आई Titan Nebula Jalsa Flying Tourbillon वॉच की कीमत जान आप भी सोच में पड़ जाएंगे.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: June 25, 2026, 3:25 PM IST
पद्मश्री पुरस्कार के दौरान आर माधवन की घड़ी पर टिकी सबकी नजर, कीमत इतनी कि खरीद लेंगे 1BHK फ्लैट

fashion r madhavan wore limited edition nebula: हाल ही में पद्म श्री अवॉर्ड्स का आयोजन कराया गया, जिसमें आर माधवन को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया. उन्हें ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिया. इस दौरान वो काफी डैशिंग दिखाई दे रहे थे. इवेंट में वो अपनी पत्नी सरिता और बेटे वेदांत के साथ पहुंचे थे.

पद्म श्री अवॉर्ड मिला भारत का बहुत बड़ा सम्मान होता है. इस अवार्ड को पाकर माधवन साहब बहुत खुश थे. वैसे तो नेवी ब्लू सूट में एक्टर कहर ढा रहे थे, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो थी उनकी वॉच.
उनकी कलाई पर जो घड़ी थी, उसपर लगभग हर किसी की नजर पड़ी. यह घड़ी कोई साधारण घड़ी नहीं थी, इसका नाम है Titan Nebula Jalsa Flying Tourbillon है.

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कितनी है घड़ी की कीमत?

ये एक लिमिटेड-एडिशन वॉच है. ये खास होने के साथ-साथ महंगी भी है. इस एक वॉच की कीमत में आप एक 1 BHK घर खरीद सकते हैं. इसकी कीमत करीब 40.5 लाख रुपये है, घड़ी देखने में बेहद खूबसूबरत है. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बीच में जयपुर के मशहूर हवा महल की छोटी-छोटी पेंटिंग बनी हुई है. हैरान करने वाली बात तो ये है कि इतने छोटे डायल के लिए यह पेंटिंग हाथ से बनाई गई है. इसे प्रसिद्ध कलाकार एस. शाकिर अली ने बनाया है.

शाकिर अली को भी पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है, इसलिए ये घड़ी खास है. एक तरफ आर माधवन पद्म श्री ले रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ उनकी कलाई पर दूसरे पद्म श्री कलाकार की पेंटिंग वाली घड़ी थी. ऐसे में दोनों पद्म श्री पुरस्कार विजेता इस घड़ी से जुड़ गए.

18K रोज गोल्ड-

घड़ी में एक और बात जो खास है वो है कि ये घड़ी 18K रोज गोल्ड से बनी है. इसमें लाल अगेट नाम का पत्थर भी लगा है. यह पत्थर हवा महल की लाल दीवारों जैसा दिखता है. घड़ी के अंदर Titan कंपनी का अपना खास Flying Tourbillon मूवमेंट लगा है. घड़ी का काम बेहद महीन और खास है, इसमें 144 छोटे-छोटे पार्ट्स और 14 जेवेल्स लगे हैं. इतनी छोटी जगह में इतना काम करना बड़ी बात है.

इस घड़ी का नाम जलसा (Jalsa) है, जिसका मतलब खुशी और उत्सव होता है, ऐसे में इस इवेंट के लिए आर माधवन की ये घड़ी बिल्कुल परफेक्ट थी, हवा महल 200 साल से ज्यादा पुराना है, यह घड़ी उसकी याद दिलाती है. माधवन को पद्म श्री मिलना भी एक बड़ी खुशी का मौका था. फिल्मों में लंबे समय सक्रिय रहने के बाद उन्हें ये सम्मान मिला है. इस खास दिन माधवन की पत्नी सरिता माधवन और बेटा वेदांत भी उनके साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे. पूरा परिवार इस खुशी के मौके पर साथ था. आर माधवन न सिर्फ अच्छे अभिनेता हैं, बल्कि अच्छे इंसान भी माने जाते हैं, उन्होंने आजकल तक एक से बढ़ एक फिल्में दी हैं. ये सम्मान पाकर वो भावुक हो गए. उन्होंने इस सम्मान को लेकर एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर किया.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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