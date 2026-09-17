राधाष्टमी भोग के लिए बनाएं दही अरबी की सब्जी, आसान है बनाने का तरीका

Dahi Wali Arbi Recipe: राधाष्टमी के अवसर पर अगर आप राधारानी के लिए विशेष भोग बनाने की सोच रहे हैं, तो आप दही वाली अरबी की सब्जी बना सकते हैं. इसे घर पर आसानी से तैयार किया जा सकता है. चलिए इसकी आसान रेसिपी जान लेते हैं.

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इसलिए भोग बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. चलिए जान लेते हैं दही वाली अरबी की पूरी रेसिपी.

इस साल 19 सितंबर को राधाष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा. माना जाता है कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधारानी का जन्म हुआ था. इसलिए इस दिन को राधारानी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है. इस दिन विशेष रूप से राधारानी और श्रीकृष्ण की पूजा की जाती है. उन्हें तरह-तरह के भोग लगाए जाते हैं और कई लोग व्रत भी रखते हैं. अगर आप भी इस दिन राधारानी को कुछ खास भोग लगाने की सोच रहे हैं, तो दही वाली अरबी बना सकते हैं. अगर आपको यह रेसिपी बनानी नहीं आती, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस आर्टिकल में हम आपको इसकी पूरी रेसिपी बताने वाले हैं. इसे आप घर पर आसानी से कुछ ही चीजों की मदद से तैयार कर सकते हैं. भगवान के लिए तैयार किए जाने वाले भोग में कई चीजों का ध्यान रखा जाता है, ताकि उसकी शुद्धता और पवित्रता बनी रहे. इसलिए भोग बनाते समय साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें. चलिए जान लेते हैं दही वाली अरबी की पूरी रेसिपी.

दही अरबी बनाने के लिए जरूरी सामग्री

अरबी

दही

टमाटर

अदरक और हरी मिर्च

देसी घी

जीरा, अजवाइन और हींग

जरूरत के अनुसार मसाले

ताजा हरा धनिया

बनाने की पूरी विधि

स्टेप 1

सबसे पहले अरबी को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और उसके बाद छिलके उतार दें. छिलके उतरने के बाद अरबी को एक बार फिर से धो लें. इसके बाद अरबी के छोटे-छोटे टुकड़े कर लें. अब गैस पर कढ़ाई रखें और उसमें थोड़ा सा देसी घी डालें. घी गर्म होने के बाद इसमें अरबी के टुकड़े डाल दें. इन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक भूनें या फ्राई कर लें. इससे अरबी का स्वाद अच्छा आता है.

स्टेप 2

अरबी की ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालें. इसमें हींग, अजवाइन और जीरा डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें. इसके बाद इसमें कटी हुई हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ अदरक और पिसे हुए टमाटर डाल दें. साथ ही जरूरत के अनुसार मसाले डालें. इन सभी चीजों को अच्छी तरह भूनें, जब तक कि ग्रेवी तेल न छोड़ने लगे. जरूरत के अनुसार इसमें थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं.

स्टेप 3

दही वाली अरबी बनाने के लिए सबसे पहले दही को अच्छी तरह फेंट लें, ताकि बाद में इसे ग्रेवी में मिलाने में दिक्कत न हो. अब गैस की आंच धीमी कर दें और इसमें फेंटा हुआ दही डालें. दही को धीरे-धीरे ग्रेवी में अच्छी तरह मिलाएं. इसे तब तक पकाएं, जब तक दही का कच्चापन खत्म न हो जाए. दही अच्छी तरह पकने के बाद ग्रेवी में तेल दिखाई देने लगेगा.

स्टेप 4

जब ग्रेवी तैयार हो जाए, तो इसमें भुने हुए अरबी के टुकड़े डाल दें. इसके बाद कढ़ाई को ढककर करीब 5 से 10 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें, ताकि अरबी में ग्रेवी और मसालों का स्वाद अच्छी तरह मिल जाए. इसके ऊपर कटा हुआ ताजा हरा धनिया डालकर गार्निश करें. तैयार है आपकी स्वादिष्ट दही वाली अरबी की सब्जी. इसे आप राधारानी को भोग के रूप में अर्पित कर सकते हैं और बाद में प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं.