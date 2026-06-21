बारिश के पानी से चेहरे पर हो गए हैं पिंपल्स, रैशेज? इस 1 चीज को लगाने से मिलेगी बेदाग स्किन

Skin Care Tips in Monsoon: आजकल बारिश के मौसम में स्किन से जुड़ी कई दिक्कतें होती हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं स्किन पर एलोवेरा जेल लगाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: June 21, 2026, 3:21 PM IST
(Pic credit-AI)
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Skin Care Tips in Monsoon: मानसून का मौसम लोगों को खूब पसंद होता है क्योकि ये अपने साथ गर्मी को ले जाता है और राहत ही इससे आपको मिलती है. आपको बता दें ये मौसम शरीर की बीमारियों के साथ-साथ स्किन से जुड़ी दिक्कतों को भी कई गुना बढ़ा देती है. बारिश का पानी, बढ़ी हुई नमी के कारण बैक्टीरिया चेहरे पर पिंपल्स, रैशेज, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याओं का काफी ज्यादा सामना करना पड़ता है. अधिकतर लड़कियां इस समस्या से काफी ज्यादा परेशान ही रहती हैं. कई लोगों की त्वचा बारिश में भीगने के बाद से ही अचानक खराब होने लगती है. चेहरा बेजान नजर आने लगता है. कई सारी चीजों को लगाने के बाद भी समस्या से छुटकारा नहीं मिलता है. आइए आपको बताते हैं क्या चीज लगाने से आप इससे काफी आराम पा सकते हैं.

बेदाग स्किन पाने से स्किन पर क्या लगाएं?

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बारिश का पानी चेहरे पर लगते ही कई लोगों को स्किन से जुड़ी दिक्कतें काफी ज्यादा होने लग जाती है. पिंपल्स, रैशेज से लोग काफी ज्यादा पेरशान रहते हैं और अधिकतर इससे छुटकारा पाने के लिए कई सारी चीजों को अपनाते हैं, लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिलता है. आप बेदाग स्किन पाने के लिए एलोवेरा जेल स्किन पर लगा सकते हैं.

स्किन पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे

अगर आप स्किन पर एलोवेरा जेल को लगाते हैं, तो आपको कई तरह के फायदे देखने को मिल जाएंगे. आइए आप भी जान लीजिए.

1. त्वचा को तुरंत ठंडक देने के लिए एलोवेरा जेल फायदेमंद होता है.
2. चेहरे की लालिमा को कम करने में भी इसमें मदद मिलती है.
3. एलोवेरा जेल को स्किन पर लगाने से फ्रेश और हाइड्रेटेड रहती है.
4. चेहरे की चमक को बढ़ाने के लिए भी एलोवेरा जेल फायदेमंद होता है.

एलोवेरा आपकी स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है इसलिए आपको इसको रोजाना चेहरे पर लगाना चाहिए. चेहरे के दाग-धब्बे सारे गायब हो जाएंगे और साथ ही साथ आपकी स्किन भी काफी ज्यादा ग्लोइंग बन जाएगी. हर कोई आपकी खूबसूरती देखता ही रह जाएगा. इसको आप चेहरे पर साफ करके ही लगाना चाहिए.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. किसी भी स्किन प्रोडक्ट या घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले त्वचा विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें. हर इंसान की स्किन अलग-अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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