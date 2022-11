राजपूत लड़कों के निकनेम: यदि आप अपने बेटे के लिए Cute और Short नाम सर्च कर रहे हैं तो यहां देखें लिस्ट

Indian Royal Names for Baby Boy: यदि माता-पिता राजपूत लड़कों (Rajput Boys Names in Hindi) के छोटे और रॉयल नाम सर्च कर रहे हैं तो उन्हें कहीं और जानें की करने की जरूरत नहीं है. यहां दिए गए नाम (Baby Names in hindi) न केवल छोटे हैं बल्कि दमदार और रॉयल (Royal Nicknames in hindi) भी हैं. आज का हमारा लेख राजपूत लड़कों के निकनेम पर ही है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप राजपूत लड़के को कौन-सा राजपूताना निकनेम (Rajput Nicknames list) दे सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

royal rajputana names for baby boy

वंश जीत शिव कुंज अजीत रुद्रा रूद्र प्रताप तपन अक्षय भानु हर्ष हर्षद शौर्य रुद्रदत मंथन मिलन अजय अक्षय दर्शन दश्रथ अमन अमर चिराग दैवत गंभीर कनक कुवर लखन मयूर परम ऋषि तखत