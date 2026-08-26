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Raksha Bandhan Special: घर पर बनाएं रेस्टोरेंट जैसी कड़ाही पनीर की सब्जी

Kadai Paneer Recipe: रक्षाबंधन को स्पेशल बनाने के लिए कुछ खास रेसिपी बनाई जानी चाहिए. आप इस खास मौके पर कड़ाही पनीर की सब्जी बना सकते हैं. चलिए इसकी पूरी रेसिपी जान लेते हैं.

Written by: Sapna
Published: August 26, 2026, 7:02 PM IST
Kadhai Paneer
गरमा-गरम कड़ाही पनीर को रोटी, तंदूरी रोटी, बटर नान या लच्छा पराठे के साथ परोसा जा सकता है.

रक्षाबंधन वाले दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है. त्योहार के मौके पर घर में तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन आप इस त्योहार को कुछ खास बनाना चाहते हैं, तो इस दिन कड़ाही पनीर की सब्जी बना सकते हैं. इसे बनाने में बहुत टाइम भी नहीं लगता और इसके टेस्ट की जितनी तारीफ की जाए, उतनी ही कम है, लेकिन कुछ लोग घर पर एकदम रेस्टोरेंट जैसी कड़ाही पनीर की सब्जी नहीं बना पाते हैं. पर अब इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. इसके लिए आपको बस कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और घर पर ही आपकी रेस्टोरेंट से भी टेस्टी कड़ाही पनीर की सब्जी बन जाएगी. चलिए अब इसकी पूरी रेसिपी जान लेते हैं.

कड़ाही पनीर बनाने के लिए सामग्री

  • पनीर – 250 ग्राम, छोटे क्यूब्स में कटा हुआ
  • प्याज – 2, मोटे टुकड़ों में कटे हुए
  • शिमला मिर्च – 1, बड़े टुकड़ों में कटी हुई
  • टमाटर – 4, प्यूरी बनाने के लिए
  • हरी मिर्च – 2, लंबाई में कटी हुई
  • अदरक-लहसुन का पेस्ट – 1 बड़ा चम्मच
  • तेल – 2 से 3 बड़े चम्मच
  • बटर – 1 बड़ा चम्मच

मसालों के लिए

  • जीरा – आधा छोटा चम्मच
  • हल्दी – आधा छोटा चम्मच
  • धनिया पाउडर – 1 छोटा चम्मच
  • लाल मिर्च पाउडर – 1 छोटा चम्मच या स्वाद के अनुसार
  • गरम मसाला – आधा छोटा चम्मच
  • कसूरी मेथी – 1 छोटा चम्मच
  • नमक – स्वादानुसार
  • हरा धनिया – गार्निश के लिए
  • कड़ाही पनीर बनाने की आसान विधि

सबसे पहले टमाटर की प्यूरी तैयार करें

कड़ाही पनीर बनाने के लिए सबसे जरूरी उसकी ग्रेवी होती है. ग्रेवी बनाने के लिए टमाटरों को धोकर टुकड़ों में काट लें और मिक्सी में डालकर बारीक पीस लें. अगर आपको ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी और क्रीमी पसंद है, तो टमाटर के साथ 1-2 काजू भी पीस सकती हैं. इससे ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी.

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प्याज और शिमला मिर्च भूनें

कड़ाही में थोड़ा तेल गर्म करें. इसमें कटे हुए प्याज और शिमला मिर्च डालकर तेज आंच पर कुछ मिनट भूनें. इन्हें बहुत ज्यादा गलाने की जरूरत नहीं है. हल्का क्रंच बना रहे तो सब्जी का स्वाद बेहतर लगता है. भुनने के बाद इन्हें एक प्लेट में निकाल लें. प्याज और शिमला मिर्च का टेस्ट कड़ाही पनीर की सब्जी में बहुत अच्छा लगता है.

मसालेदार ग्रेवी तैयार करें

अब कड़ाही में थोड़ा तेल डालें और जीरा चटकाएं. इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ देर भूनें. अब टमाटर की प्यूरी डालें और मीडियम आंच पर पकने दें. जब टमाटर की कच्ची महक चली जाए और तेल किनारों से अलग दिखाई देने लगे, तब हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं. इन सभी मसालों को अच्छी तरह पकाएं और ग्रेवी तैयार करें.

पनीर और सब्जियां डालें

तैयार ग्रेवी में भुना हुआ प्याज और शिमला मिर्च डालें. इसके बाद पनीर के टुकड़े डालकर हल्के हाथ से सभी चीजों को मिलाएं. इसमें बटर डालने से स्वाद और ग्रेवी दोनों ज्यादा रिच हो जाएंगे. अब ऊपर से गरम मसाला और हथेलियों के बीच मसलकर कसूरी मेथी डालें. कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर करीब 4-5 मिनट पकाएं. इससे पनीर और सब्जियों में मसालों का स्वाद अच्छी तरह समा जाएगा. आखिर में बारीक कटा हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें.

किसके साथ परोसें कड़ाही पनीर?

गरमा-गरम कड़ाही पनीर को रोटी, तंदूरी रोटी, बटर नान या लच्छा पराठे के साथ परोसा जा सकता है. अगर आप इसे लंच या डिनर के लिए बना रही हैं, तो जीरा राइस या सादे बासमती चावल के साथ भी इसका स्वाद काफी अच्छा लगता है. साथ में प्याज का सलाद, हरी चटनी और ठंडा रायता परोसें, तो पूरा खाना और भी शानदार बन जाएगा.

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About the Author

Sapna

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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