Ramadan 2026 Special 5 Diabetes Friendly Iftar Recipes To Control Blood Sugar

शुगर पेशेंट्स के लिए रमजान स्पेशल: 5 टेस्टी इफ्तार रेसिपी जो ब्लड शुगर नहीं बढ़ाएंगी और स्वाद भी देंगी दोगुना

diabetes friendly Iftar recipes: रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है, ऐसे में अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और रोजा रख रहे हैं तो आज हम आपके लिए खास रेसिपीज लेकर आए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

रमजान के पाक महीने की शुरुआत हो चुकी है, इस दौरान मुस्लिम सुमदाय के लोग भूखे-प्यासे रखकर रोजा रखते हैं. इसे अल्लाह की इबादत का महीना माना जाता है. रोजा रखना, इबादत करना और शाम को इफ्तार के साथ परिवार के साथ खुशियां मनाना, ये सब रमजान को खास बनाता है.

डायबिटीज के मरीजों को रोजा रखते वक्त कुछ सतर्कता बरतनी चाहिए. अगर आपको डायबिटीज है तो इफ्तार में ज्यादा मीठा, तला-भुना या ज्यादा कार्ब्स वाली चीजें खाने से ब्लड शुगर बढ़ सकता है, ऐसे में इन्हें खाने से बचें. हालांकि आप सही प्लानिंग से बैलेंस्ड इफ्तार कर सकते हैं, जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स (जैसे होल ग्रेन, दालें), प्रोटीन (चिकन, फिश, दाल), हेल्दी फैट्स और फाइबर से भरपूर सब्जियां हों. इससे ब्लड शुगर धीरे-धीरे बढ़ता है, एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है और ज्यादा भूख नहीं लगती.

डायबिटीज वालों के लिए टिप्स: सहरी और इफ्तार में ज्यादा खाना मत खाएं, छोटे-छोटे पोर्शन लें

पानी खूब पिएं (इफ्तार से सहरी तक

लो GI वाली चीजें खाएं, जैसे क्विनोआ, चना, दाल, सब्जियों का सेवन करें

मीठा कम खाएं, डेट्स से शुरुआत करें, लेकिन इन्हें भी ज्यादा मात्रा में नहीं खाएं

प्रोटीन और फाइबर ज्यादा लें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे

यहां दी गई हैं कुछ डायबिटीज फ्रेंडली इफ्तार रेसिपीज, जिन्हें घर पर बनाना बहुत आसान है:

1. क्विनोआ सलाद विद रोस्टेड वेजिटेबल्स-

क्विनोआ लेवल को काबू रखने में मदद करता है.

सामग्री (4 लोगों के लिए):

1 कप क्विनोआ (धो लें)

मिक्स सब्जियां (शिमला मिर्च, चेरी टमाटर, जुकिनी, बैंगन) – कटे हुए

2 चम्मच ऑलिव ऑयल

बाल्समिक विनेगर (या नींबू का रस)

नमक, काली मिर्च स्वादानुसार

ताजी हर्ब्स (धनिया, पुदीना)

फेटा चीज (ऑप्शनल, थोड़ी सी)

बनाने का तरीका:

ओवन 200°C पर प्रीहीट करें

सब्जियों को ऑयल, नमक-मिर्च लगाकर बेकिंग ट्रे पर फैलाएं और 20-25 मिनट रोस्ट करें

क्विनोआ को पैकेट के तरीके से पकाएं और ठंडा करें

बड़े बाउल में क्विनोआ + रोस्टेड सब्जियां मिलाएं

बाल्समिक विनेगर या नींबू डालकर हर्ब्स से गार्निश करें

ठंडा या नॉर्मल सर्व करें

2. चना और पालक की सब्जी

चना में अच्छी मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होता है, जो ब्लड शुगर स्टेबल रखता है

सामग्री: 1.5 कप उबला चना

1 प्याज कटा

2 लहसुन की कलियां, अदरक कटा

1 कैन टमाटर डाइस्ड

2 कप पालक

1 चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च

नमक, 1 चम्मच तेल

बनाने का तरीका: सबसे पहले पैन में तेल गर्म करें फिर इसमें प्याज-लहसुन-अदरक डालकर भूनें

टमाटर डालकर पकाएं

मसाले डालें, फिर चना मिलाकर 10-15 मिनट तक पकाएं

पालक डालकर 2-3 मिनट पकाएं

धनिया से गार्निश करके सर्व करें

3. स्टफ्ड बेल पेपर्स-

बेल पेपर्स को हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है, इससे सेहत को कई फायदे होते हैं-

सामग्री: बेल पेपर्स (कटे और बीज निकाले)

पका क्विनोआ या ब्राउन राइस

काला चना या राजमा

मकई, टमाटर, प्याज कटा

मसाले (जीरा, चिली पाउडर)

चीज (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका: ओवन 190°C पर प्रीहीट करें

क्विनोआ + बाकी सामग्री मिलाकर स्टफ करें

बेकिंग डिश में रखकर 25-30 मिनट बेक करें

4. ग्रिल्ड चिकन स्केवर्स विद वेजिटेबल्स

सामग्री: चिकन ब्रेस्ट क्यूब्स

सब्जियां (शिमला मिर्च, प्याज, जुकिनी)

ऑलिव ऑयल, लहसुन पाउडर, पेपरिका

बनाने का तरीका: ग्रिल को गर्म करें

चिकन और सब्जियों को स्केवर में लगाएं

ऑयल मिक्स से ब्रश करके 8-10 मिनट ग्रिल करें

5. दाल का सूप

सामग्री: 1 कप दाल (धुली)

प्याज, लहसुन, गाजर, सेलेरी

सब्जी या चिकन ब्रोथ

जीरा, हल्दी, नमक

बनाने का तरीका: सबसे पहले सब्जियों को अच्छे से भूनें

दाल, ब्रोथ, मसाले डालकर 20-25 मिनट तक उबालें

नींबू निचोड़कर सर्व करें

