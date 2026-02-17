Hindi Lifestyle

Ramadan 2026 Tasty And Delicious Ramadan Drinks Know The Step By Step Recipes In Hindi

रमजान 2025: रोजा खोलते ही हो जाएंगे सुपरचार्ज! इफ्तार में बनाकर पिएं ये 5 सुपर हेल्दी ड्रिंक्स

रमजान को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में अगर आप भी रोजा रखने वाले तो आज हम इफ्तार के लिए कुछ खास हेल्दी और टेस्टी ट्रिंक्स की रेसिपी लेकर आए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.

ramadan drinks ( pic credit-freepik)

रमजान का महीना मुस्लिमों के लिए खास महल्त रखता है. इसे इस्लाम धर्म का सबसे पाक और खास महीना माना जाता है. इस पाक महीने को मुसलमान अल्लाह की इबादत, सब्र (धैर्य), दान और आत्म-शुद्धि का समय मानते हैं. इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भूख-प्यासे रहकर रोजा रखते हैं और शाम को इफ्तार और सुबह सहरी के टाइम कुछ खाते-पीते हैं. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ ऐसी ड्रिंक्स लाए हैं जो तुरंत एनर्जी देंगी, आप डिहाइड्रेशन से बचेंगे और पूरे दिन हल्का-फुल्का महसूस करेंगे. ऐसे में इस बार बाजार की कोल्ड ड्रिंक्स या ज्यादा मीठे शरबत की बजाय घर पर बने इन हेल्दी ड्रिंक्स को ट्राई करें. ये नैचुरल, सस्ते और सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं. नीचे कुछ टेस्टी रेसिपी हैं, जो इफ्तार में रोजा खोलने के लिए बेस्ट हैं और सहरी में भी पी सकते हैं और अच्छी बात ये है कि ये 5 से 10 मिनट में आराम से तैयार हो जाती हैं.

1. खजूर मिल्क शेक (Dates Milkshake) –

अगर आप कुछ ऐसा पीना चाहते हैं जिससे आपको अनर्जी मिले तो ये खजूर मिल्क शेक बेस्ट है. दरअसल में खजूर में नैचुरल शुगर और पोटैशियम होता है, जो तुरंत एनर्जी देता है. दूध से प्रोटीन मिलता है, जिससे पूरा जिन पेट भरा रहता है

सामग्री (2 गिलास के लिए):

8-10 खजूर (बीज निकालकर)

2 गिलास दूध (ठंडा या गुनगुना)

4-5 बादाम (भीगे हुए)

थोड़ा शहद या गुड़ (अगर ज्यादा मीठा चाहिए)

इलायची पाउडर चुटकी भर

बनाने का तरीका: सबसे पहले खजूर को 10 मिनट गर्म दूध में भिगो दें. फिर सबकुछ मिक्सर में डालकर अच्छे से पीस लें. ऊपर से कटे पिस्ता या बादाम डालकर सर्व करें, फिर इन्हें ठंडा करके इफ्तार में पीएं. इससे थकान दूर होती है और बॉडी हाइड्रेटेड रहती है.

2. नींबू पुदीना शरबत (Lemon Mint Cooler) –

Add India.com as a Preferred Source

अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत थक गए हैं तो रिफ्रेशिंग और हाइड्रेशन के लिए नींबू पुदीना शरबत को चुनें. नींबू में विटामिन C होता है, वहीं पुदीना ठंडक और पाचन सुधारता है. गर्मी के लिए ये ड्रिंक बेस्ट है.

सामग्री:

2 नींबू का रस

मुट्ठी भर पुदीने की पत्तियां

4-5 चम्मच चीनी या शहद

काला नमक चुटकी भर

4 गिलास ठंडा पानी

आइस क्यूब्स

1-2 चम्मच भिगोए हुए सब्जा बीज (ऑप्शनल)

बनाने का तरीका: पुदीने को मसलकर रस निकाल लें या ब्लेंड करें. फिर ऊपर बताई गई सबी चीजों को मिलाकर अच्छे से हिलाएं. आइस डालकर इफ्तार में पीएं.

3. तरबूज पुदीना जूस (Watermelon Mint Juice) –

तरबूज पुदीना जूस बेहद हाइड्रेटिंग और लाइट होता है, क्योंकि तरबूज में 92% पानी होता है, जो डिहाइड्रेशन रोकता है. साथ ही साथ पुदीना स्वाद बढ़ाता है. ऐसे में आप इसे इफ्तार में पी सकते हैं.

सामग्री:

2 कप तरबूज के टुकड़े (बीज निकालकर)

10-12 पुदीने की पत्तियां

1 नींबू का रस

थोड़ा शहद (ऑप्शनल)

आइस

बनाने का तरीका: ऊपर बताई गई सभी चीजों को मिक्सर में डालकर पीस लें फिर इसे छानकर ठंडा सर्व करें. इससे आपको हल्का महसूस होगा और ताजगी मिलेगी.

4. बादाम खजूर मिल्कशेक (Almond Dates Shake) –

बादाम खजूर मिल्कशेक पीने में टेस्टी होने के साथ-साथ ये प्रोटीन रिच भी होता है. दरअसल में बादाम से हेल्दी फैट और प्रोटीन होता है, साथ ही साथ खजूर एनर्जी देता है.

सामग्री:

10-12 बादाम (रात भर भिगोए)

5-6 खजूर

2 गिलास दूध

चुटकी दालचीनी पाउडर

बनाने का तरीका: बादाम छीलकर मिक्सर में पीस लें फिर इसे ब्लेंडर में डालें और खजूर (बिना बीज वाले) और दूध डालकर ब्लेंड करें. ठंडा करके पीएं. इसे सहरी में पीने से दिनभर एनर्जी रहती है.

5. सौंफ का शरबत (Fennel Seeds Sharbat) –

सौंफ के शरबत तो पाचन के लिए बेस्ट माना जाता है. सौंफ पेट साफ रखती है, गैस-ब्लोटिंग कम करती है.

सामग्री:

2-3 चम्मच सौंफ

4 चम्मच मिश्री या गुड़

काला नमक चुटकी भर

नींबू का रस

ठंडा पानी और आइस

बनाने का तरीका: सबसे पहले सौंफ को पीसकर या भिगोकर पानी में मिलाएं. फिर इसमें ऊपर बताई गई सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर अच्छे से मिक्स करें.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें