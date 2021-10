Rasmalai Recipe For Diwali 2021: रसमलाई को भारत में काफी चाव से खाया जाता है. रसमलाई (Rasmalai Recipe In Hindi) का नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. दिवाली आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. ऐसे में घरों में तैयारियां शुरू हो गई हैं. लोग इस दौरान खाने पीने की कई चीजें बनाते हैं. दिवाली में मार्केट से कई तरह की मिठाईयां भी लोग खरीदते हैं. लेकिन इस साल आपको दिवाली पर मार्केट से मिठाई लाने की कोई जरूरत नहीं हैं. आज हम आपको घर पर मिछाई बनाना सिखा रहे हैं. दिवाली के मौके पर आप घर में रसमलाई (Rasmalai Recipe For Diwali) बना सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे बनाएं घर पर रसमलाई (Rasmalai Easy Recipe)-Also Read - Diwali Shopping According To Zodiac Sign: दिवाली पर राशि अनुसार करें इन चीजों की खरीदारी, चमक जाएगी आपकी किस्मत

रसमलाई बनाने के लिए सामग्री

रसगुल्ला के लिए

दूध – 1/2 लीटर

चीनी – 400 ग्राम

नींबू रस – 2 टी स्पून

पानी – 3 ग्लास

मलाई के लिए सामग्री

दूध – 1/2 लीटर

चीनी – 100 ग्राम

बादाम कटी – 5

काजू कटे – 5

केसर – 10 लीफ

इलायची पाउडर – 1 टीस्पून

रसमलाई बनाने की विधि

इसके लिए सबसे पहले एक कड़ाही लें और उसमें थोड़ा सा पानी डालकर गर्म करें. फिर उसमें दूध को डालकर उबलने के लिए छोड़ दें. अब दो चम्मच नींबू रस लें और उसमें थोड़ा सा पानी मिला दें. जब दूध अच्छी तरह से उबल जाए तो गैस बंद कर दें और उसमें नींबू रस के पानी को थोड़ा-थोड़ा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं. कुछ देर बाद आप देखेंगे कि दूध फटने लगा है. 2 से 3 मिनट में दूध पूरा फट जाएगा. इसके बाद फटे हुए दूध को सूती कपड़े की मदद से छान लें. इसके बाद फटे दूध से तैयार हुए पनीर को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धो लें जिससे उसके अंदर का सारा खट्टापन निकल जाए. सके बाद फटे दूध से बने पनीर को हल्के हाथों से दबाकर उसका सारा पानी निकाल दें. इसके बाद उसे दो घंटे तक कपड़े में बांधकर किसी ऊंचे स्थान पर टांगकर छोड़ दें जिससे उसमें बचा हुआ पूरा पानी निकल जाए. दो घंटे बाद पनीर को किसी बड़े बर्तन में या फिर प्लेट में निकाल लें. अब उसे अच्छी तरह से मिलाए जब तक कि उसमें से घी न छूटने लगे. इसके बाद पनीर की छोटी-छोटी गोली बनाएं और उन्हें हल्के से दबाएं. अब गैस पर कड़ाही रखें और उसमें पानी और 400 ग्राम चीनी डालकर उबालें. जब चीनी पानी में पूरी तरह से घुल जाए और चाशनी में तब्दील हो जाए उसके बाद उसमें तैयार किए गए रसगुल्लों को डाल दें. फिर उसे ढ़ककर तेज आंच पर लगभग 20 मिनट तक पकने दें. अब दूसरे गैस पर एक दूसरे पैन को चढ़ा दें और उसमें दूध उबलने के लिए रख दें. जब दूध में उबाल आ जाए तो गैस की आंच को मीडियम कर दें और दूध को तब तक उबाले जब तक कि वह आधा और गाढ़ा न हो जाए. अब 15 मिनट बाद कढ़ाही के ढक्कन को हटाएं और चेक करें. अगर बन गए हों तो गैस को बंद कर दें. दूध जब पककर आधा रह जाए तो उसमें बाकी बची चीनी और इलायची पाउडर डाल दें और दो मिनट तक पकाएं. अब गैस को बंद कर दूध को गाढ़ा होने के लिए छो़ड़ दें. अब इस गाढ़े दूध में रसगुल्लों को डाल दें. ऊपर से कटी बादाम, काजू और पिस्ता डाल दें. अब इसे लगभग चार घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें. अब आपकी रसमलाई तैयार हो चुकी है.