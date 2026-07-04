कच्ची या भुनी? जानिए दोनों में से कौन सी मूंगफली है सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद

Raw vs Roasted Peanuts: बाजारों में आपको 2 तरह की मूंगफली देखने के लिए मिल जाएंगी एक कच्ची और एक भुनी तो आपको बताते हैं इन दोनों में से कौन सी सेहत के लिए ज्यादा बेस्ट?

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(Pic credit-AI)

Raw vs Roasted Peanuts: मूंगफली को सुपरफूड कहा जाता है, बच्चों से लेकर बड़ों तक को ये खाना बड़ा ही पसद आता है और अब तो इसे पूरे साल हेल्दी स्नैक के रूप में भी लोग खाते हैं. इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है. इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट, फाइबर, विटामिन E, मैग्नीशियम और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमें फिट रखने के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं. शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ दिल, दिमाग और हड्डियों की सेहत को भी बेहतर बनाएं रखने में भी ये मददगार साबित होती है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि कच्ची मूंगफली ज्यादा फायदेमंद होती है या भुनी हुई? अगर आप भी इसके जवाब को खोज रहे हैं और आपको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आइए आपको बताते हैं.

कच्ची मूंगफली के फायदे

1. दिल को फिट

अगर आप रोजाना अपनी डाइट में कच्ची मूंगफली का सेवन करते हैं, तो इससे दिल को फिट रखने में मदद मिलती है और साथ ही साथ खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ाने में मदद मिलती है.

2. वजन कंट्रोल

अगर आप अपने वजन को कम करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये एकदम बेस्ट साबित होगी क्योकि इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर और प्रोटीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो आपको ज्यादा खाने से बचाती है.

3. ब्लड शुगर को संतुलित

अगर आप रोजाना कच्ची मूंगफली को खाते हैं, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है और साथ ही साथ ब्लड शुगर को संतुलित रखने में भी मददगार होती है और डाइट में शामिल करना चाहिए.

भुनी हुई मूंगफली के फायदे

1. पचाने में आसान

अगर आप भुनी हुई मूंगफली का सेवन करते हैं, तो इसको पचाने में आसानी होती है हल्की भुनाई के बाद मूंगफली कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है.

2. स्वाद बढ़ जाता है

भुनी हुई मूंगफली स्वाद में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है अगर आप इसको रोजाना खाते हैं, तो आपको और ज्यादा खाने का मन करता ही रहेगा.

3. लंबे समय तक रहती है सुरक्षित

भुनी हुई मूंगफली लंबे समय तक सुरक्षित रहती है इसके लिए आपको ज्यादा मेहनत की भी जरूरत नहीं होती है. इसको आप खराब होने से भी बचा सकते हैं.

कौन सी मूंगफली है ज्यादा फायदेमंद?

कच्ची और भुनी हुई दोनों तरह की मूंगफली आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है आप इसको अपनी अपनी जरूरतों के हिसाह से भी खा सकते हैं. मूंगफली का सेवन सीमित मात्रा में करें और अत्यधिक खाने से आपको नुकसान हो सकता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.