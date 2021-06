Real Or Fake Besan: बेसन का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है. बेसन से मिठाई और पकौड़े बनाए जाते हैं साथ ही इसका इस्तेमाल कड़ी में भी किया जाता है. खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही बेसन सेहत के लिए भी फायदेमंद होता है. लेकिन आजकल बाजार में बिकने वाली हर चीज में मिलावट होताी है जिसमें बेसन (Asli Or Nakli Besan) भी शामिल है. बाजार में खआ तरह के ब्रांड का बेसन मिलता है. हर कोई शुद्धता की गारंटी देता है लेकिन घ्राहक को यह नहीं पता चल पाता कि वह जो बेसन खरीद रहा है वह शुद्ध है या मिलावटी. ऐसे में आज हम यहां आपकी मदद करने के लिए आए है. आज हम आपको असली और नकली बेसन के बीच फर्क बता रहे हैं. आइए जानते हैं. Also Read - Benefits Of Besan: अपनी स्किन को देना चाहते हैं खास ग्लो तो बेसन का ऐसे करें इस्तेमाल, आएगा नैचुरल निखार

कैसे की जाती है मिलावट- मिलावट करने के लिए बेसन में मक्के का आटा मिलाया जाता है. इसके अलावा गेंहू के आटे में कृत्रिम रंग मिलाकर बेसन में मिक्स कर देते हैं.

इस तरह करें मिलावट की पहचान- बेसन असली है या नकली यह जांचने के लिए एक बर्तन में तीन से चार चम्मच बेसन को पानी में घोल दीजिए. घोलने के बाद इस मिश्रण में एक से दो चम्मच हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. कुछ देर बाद अगर बेसन किसी अन्य रंग में दिखाई दें तो समझ जाइए बेसन में मिलावट है.

नींबू से करें चेक- नींबू के रस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मिश्रण तैयार कर लीजिए. अब इस मिश्रण को बेसन पर डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए. अगर बेसन लाल, भूरा आदि रंग में दिखाई दें, तो समझे बेसन में मिलावट है.