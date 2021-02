Real Or Fake Ginger Tips: भारतीय किचन में अदरक (Ginger) का इस्तेमाल कई चीजों में किया जाता है. अदरक का इस्तेमाल खाने में तो किया ही जाता है साथ इसकी चाय सभी को खूब पसंद आती है. अदरक के बिना चाय का कोई टेस्ट ही नहीं आता. अदरक के नियमित सेवन से शरीर कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में आजकल नकली अदरक (Fake Ginger) भी मिल रही है जो आपके सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप अदरक खरीदते समय इस बात का ध्यान दे कि यह असली है या नकली. इसके लिए हम आपको कुछ टिप्स (How To Buy Ginger) बताने दा रहे हैं जिससे आप इसमें आसानी से अंतर कर सकते हैं. Also Read - Best Brain Food For Concentration: Exams के दिनों में बढ़ाना चाहते हैं अपने बच्चे का फोकस, तो उन्हें खिलाएं ये चीजें

पहाड़ी जड़ और अदरक के बीच करें अंतर- नकली अदरक एक प्रकार की पहाड़ी जड़ होती है. जो बू-ब-हू अदरक की तरह की लगता है. ऐसे में इसकी पहचान करने के लिए इसे सूंघकर देखे. असली अदकर की खुशबू काफीी तेज और तीखी होती है. जबकि नकली अदरक से कोई खुशबू नहीं आती. आज इसे चखकर भी देख सकते हैं. Also Read - Khana Ke Baad Pani Pine Ke Nuksan: खाना खाने के तुरंत बाद ना पीएं पानी, शरीर को हो सकते हैं ये नुकसान

छिलके से करें पहचान- अदरक खरीदने से पहले उसके छिलके पर जरूर ध्यान दें. असली अदरक में नाखून चुभाने से उसका छिलका तुरंत उतर जाएगा और आपके हाथों में उसकी तीखी खुशबू रह जाएगी. लेकिन अगर अदरक का छिलका बहुत कठोर होता है तो उसे भूलकर भी ना खरीदें. Also Read - Harmful Effects Of Reheated Or Stale Food: बासी या गर्म करके खाते हैं इन चीजों को? तो जान लें इससे होने वाले नुकसान

साफ अदरक ना लें- बहुत से लोग एकदम साफ अदरक लेना पसंद करते हैं. आपको बता दें कि दुकानदार अदरक को साफ करने के लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे में आज एकदम साफ अदरक लेने से बचें.