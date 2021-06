Reasons of Gas in Stomach: आजकल बहुत सी चीजों की प्योरीटी खत्म हो चुकी है, जिससे हमारे हेल्थ को फायदा पहुंचने की बजाए नुकसान होने लगता है. हमें समझ नहीं आता है कि अपनी डाइट मे क्या शामिल करें जिससे इन सबसे सुरक्षित रहें. आजकल गैस एक ऐसी समस्या बन गई है जो बहुत कॉमन हो गई है. यह सिर्फ बड़ों को नहीं बल्कि बच्चों को भी हो रही है. ऐसे हम आपकों गैस होने के कारण और बचाव के तरीकें बता रहें है- Also Read - Covid-19 Recovery Tips: कोरोना से ठीक होने के बाद क्या खाएं-पीएं, जिससे दूर हो हर कमजोरी...

बच्चों में गैस्ट्रो प्रॉब्लम की वजह क्या है?

आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी मे लोगों के पास वक्त कम और काम ज्यादा हो गया है. ज्यादातर वर्किंग पेरेंट्स समय बचाने के लिए और बच्चों को खुश रखने के लिए पैकेज्ड फूड यानि रेडी टू ईट फूड खिलाने लग गए हैं. इस कारण बच्चों को कम उम्र में ही गैस या एसिडिटी की समस्या होने लगी है. लोग टाइम ना होने को कारण अपने बच्चों का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते है. इस कारण उन्हें छोटी उम्र में ही तरह-तरह की दिक्कत होने लगती है. Also Read - आम खाने के बाद भूलकर भी ना खाएं ये चीजें, करना पड़ सकता है इन समस्याओं का सामना

गैस का खतरनाक दर्द करता है परेशान

गैस का दर्द आपकों और आपके बच्चों को बहुत परेशान कर सकता है. यह दर्द शरीर के किसी भी हिस्से में पहुंच सकता है. यह हार्ट से लेकर सिर में भी दर्द का कारण बन सकता है और तकलीफ दे सकता है. इसके कारण होने वाला सिर दर्द बहुत तेज हो सकता है. यह चक्कर आने का कारण भी बन सकता है. Also Read - Aam Khane ke Nuksan: ज्यादा आम खाना सेहत के लिए हो सकता है नुकसानदायक, जानें खाने का सही तरीका और कब खाएं

गैस की परेशानी से इस तरह बचें

अगर आपको भी गैस की परेशानी रहती है तो डॉक्टर की सलाह पर सही दवा लें. यह आपको आराम देगा और साथ ही आप योग और मेडिटेशन का सहारा लें सकते हैं. आप अपनी डाइट पर भी ध्यान दें. अगर आपकों कुछ चीजें खाने से गैस की प्रॉब्लम हो रही है तो उसे इग्नोर करें. चाय-कॉफी, तली चीजों का कम सेवन करें. फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं.