Masala Tea Recipe: सुबह की शुरुआत करनी हो या दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने हो हर चीज चाय की (Tea Uses) एक प्याली के बिना अधूरी है. ऐसे में चाय का कड़क और स्वादिष्ट होना बेहद जरूरी है. आज हम बात कर रहे हैं मसाला चाय (Masala Chai) की. मसाला चाय न केवल बेहतर होती है बल्कि इम्यूनिटी को बढ़ाने (How to Boost Immunity) में भी आपके बेहद काम आ सकती है. महामारी के इस समय में इम्यूनिटी का मजबूत होना बेहद जरूरी है. ऐसे मसाला चाय के सेवन से आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं. जानते हैं आप घर पर रहकर कैसे मसाला चाय बना सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

सामग्री

1 – पानी – दो कप

2 – दूध – 30 मिली

3 – चायपत्ती

4 -चीनी स्वाद अनुसार

5 – सौंठ पाउडर – 1/4 चम्मच

6 – काली मिर्च – तीन या चार साबुत

7 – दालचीनी स्टिक – एक

8 – हरी इलायची – 3 या 4

9 – अदरक कुटी हुई

10 – लौंग 2 या 3 साबुत

बनाने की विधि

1 – सबसे पहले आप गैस पर पानी को उबालें और आप उसमें चाय पत्ती डालें और थोड़ी देर पकने दें.

2 – चाय पत्ती के साथ जरूरी मसाले- हरी इलायची, दालचीनी स्टिक, अदरक, लौंग, सौंठ, काली मिर्च आदि को मिलाएं.

3 – जब चाय पत्ती अच्छे से पक जाए तो उसमें दूध और चीनी को मिलाएं और थोड़ी देर पकाएं.

4 – अब चाय को छानकर इसका सेवन गर्म गर्म पराठे के साथ करें.

5 – अगर आप चाहे तो इस मसाला चाय में ऊपर से गर्म मसाला भी छिड़क सकते हैं. ऐसा करने से स्वाद बढ़ सकता है.