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रिलेशनशिप की शुरुआत में ही पहचान लें ये Red Flags, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है
Red Flag Signs In Relationship: अक्सर रिश्ते की शुरुआत में हम कुछ गलतियों को इग्नोर कर देते हैं, जो आगे रिश्ते को बरबाद कर देती हैं, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे ही Red Flags के बारे में बताएंगे.
प्यार का एहसास सबसे अलग होता है, जब हम किसी के साथ रिश्ते में आते हैं तो हमें सबकुछ अच्छा लगने लगता है, उसका आपकी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना आपसे बात करना सब कुछ. हालांकि इस दौरान हमें कुछ रेड फ्लैग्स समझ नहीं आते हैं, अक्सर हम इन्हें प्यार का नाम दे देते हैं, हालांकि आगे चलकर यहीं परेशानी का कारण बनते हैं. कुछ Red Flags ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि यह रिश्ता टॉक्सिक या अनहेल्दी हो सकता है. रेड फ्लैग मतलब वो व्यवहार जो सम्मान, विश्वास या आपकी मेंटल पीस को नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स के बारे में बताएंगे जिनपर आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए. मनोवैज्ञानिकों और रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के अनुसार, इन्हें अनदेखा करना कभी-कभी भावनात्मक, मानसिक या यहां तक कि शारीरिक नुकसान का कारण बन सकता है.
कंट्रोलिंग बिहेवियर (Controlling Nature)-
कंट्रोलिंग बिहेवियर ये रिश्ते में सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, हालांकि शुरुआत में ये प्यार जैसा लगता है, लेकिन बाद में यही चीज आपको कंट्रोलिंग लगने लगती है. अगर आपका पार्टनर आपके कपड़ों, दोस्तों, परिवार, सोशल मीडिया या यहां तक कि मोबाइल तक पर कंट्रोल रखता है, जैसे तुम कहां जा रही हो? किसके साथ बात कर रहे हो? जैसे सवाल बार-बार पूछता है तो समझ लें ये एक बड़ा रेड फ्लैग है.
बहुत ज्यादा जलन और पजेसिवनेस (Excessive Jealousy)-
अक्सर लोग पजेसिवनेस को प्यार समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि इसको हर चीज से जलन हो रही है मतलब ये प्यार है. अगर आपका पार्टनर आपके दोस्तों या सहकर्मियों से जलना, हर समय लोकेशन पूछना या तुम मुझे छोड़ दोगी जैसी बातें करता है तो इसे हल्के में न लें ये रेड फ्लैग है, हालांकि थोड़ी जलन होना नॉर्मल है, लेकिन अत्यधिक जलन रिश्ते को जहरीला बना देती है.
झूठ बोलना (Frequent Lying)-
अगर आपका पार्टनर छोटी-छोटी बातों में झूठ, कहानी बदलना, या एक्स के बारे में गलत जानकारी देता है तो सतर्क हो जाएं, ये रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकता है. अगर विश्वास की नींव ही कमजोर है तो रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता.
लव बॉम्बिंग (Love Bombing)-
रिलेशनशिप के शुरू में बहुत ज्यादा गिफ्ट्स, तारीफें तुम मेरी जिंदगी हो जैसी बातें करना, फिर अचानक बदल जाना मैनिपुलेशन का एक तरीका हो सकता है. ये एक रेड फ्लैग है.
बाउंड्रीज का सम्मान न करना (Lack of Respect for Boundaries)-
कई बार हम हर चीज में ओके नहीं होते हैं, ऐसे में अगर आप किसी चीज के लिए न बोल रहे हैं और पार्टनर फिर भी उसे करने के लिए दबाव डाल रहा है जैसे प्राइवेसी में घुसना या आपकी व्यक्तिगत स्पेस का सम्मान न करना तो ये रेड फ्लैग है.
गुस्से पर कंट्रोल न होना-
हर लड़ाई में एक्स या पास्ट लाइफ को लाना रिश्ते में रेड फ्लैग हो सकता है, साथ ही साथ अगर आपके पार्टनर का गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहता है और वो गुस्से में कुछ भी बोल जाता है, छोटी बात पर चिल्लाना, चीजें फेंकना, या साइलेंट ट्रीटमेंट देना, अगर गुस्सा बार-बार हिंसक रूप लेता है तो ये बहुत बड़ा खतरा है.