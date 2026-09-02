लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च में क्या है फर्क? जानें किससे मिलते हैं ज्यादा फायदे

शिमला मिर्च एक ही सब्जी है, लेकिन यह आपको लाल, पीली और हरी रंग में देखने को मिलती है. क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों रंगों की शिमला मिर्च में सिर्फ रंग का ही अंतर होता है या इनके पोषक तत्व और फायदे भी अलग-अलग होते हैं?

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कौन सी शिमला मिर्च सबसे ज्यादा फायदेमंद है?

शिमला मिर्च के रंग के साथ-साथ उसमें मौजूद न्यूट्रिएंट्स में भी कुछ अंतर देखने को मिलता है. लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ शरीर को कई जरूरी पोषक तत्व भी देती हैं. इसे सब्जी, सलाद, सैंडविच और कई दूसरी डिशेज में आसानी से शामिल किया जाता है. यह सालभर आसानी से मिल जाती है और ज्यादातर घरों की रसोई में इसका इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च में क्या अंतर होता है, किसमें कौन से पोषक तत्व ज्यादा पाए जाते हैं और हेल्थ के लिए इनमें से कौन सी शिमला मिर्च सबसे ज्यादा फायदेमंद मानी जाती है.

हरी शिमला मिर्च

हरी शिमला मिर्च को आमतौर पर पूरी तरह पकने से पहले ही तोड़ लिया जाता है. यही वजह है कि इसका स्वाद लाल और पीली शिमला मिर्च के मुकाबले थोड़ा कम मीठा और हल्का कड़वा होता है. इसमें कैलोरी और प्राकृतिक शुगर अपेक्षाकृत कम होती है, इसलिए जो लोग अपनी डाइट में कम कैलोरी वाली सब्जियां शामिल करना चाहते हैं, उनके लिए यह अच्छा ऑप्शन हो सकती है. हरी शिमला मिर्च में विटामिन C, फाइबर और कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. फाइबर डाइजेशन को बेहतर रखने में मदद करता है, वहीं विटामिन C शरीर की इम्यूनिटी के लिए जरूरी माना जाता है.

पीली शिमला मिर्च

पीली शिमला मिर्च हरी मिर्च की तुलना में ज्यादा पकने के बाद तैयार होती है. इसका स्वाद हरी शिमला मिर्च से ज्यादा हल्का और मीठा होता है. यही कारण है कि इसे कच्चे सलाद में भी काफी पसंद किया जाता है. पीली शिमला मिर्च में विटामिन C के साथ विटामिन A और दूसरे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं. इसमें मौजूद पोषक तत्व आंखों और स्किन की हेल्थ के लिए उपयोगी होते हैं. साथ ही, विटामिन C बॉडी के इम्यूनिटी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है को सपोर्ट करने में मदद करता है.

लाल शिमला मिर्च

लाल शिमला मिर्च तब तैयार होती है जब वह पूरी तरह पक जाती है. पकने के कारण इसका स्वाद बाकी दोनों की तुलना में ज्यादा मीठा और रसीला होता है. इसका लाल रंग भी इसमें मौजूद कुछ खास एंटीऑक्सीडेंट और पिगमेंट की वजह से होता है. लाल शिमला मिर्च में विटामिन C के साथ बीटा-कैरोटीन और विटामिन A से जुड़े पोषक तत्व अच्छी मात्रा में मिलते हैं. बीटा-कैरोटीन बॉडी में विटामिन A में बदलता है, जो आंखों और स्किन की हेल्थ के लिए महत्वपूर्ण है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में भी मदद करते हैं.

कौन सी शिमला मिर्च सबसे ज्यादा फायदेमंद है?

इसका जवाब आपकी जरूरत पर निर्भर करता है. हरी शिमला मिर्च कम कैलोरी और कम शुगर वाला ऑप्शन चाहने वालों के लिए अच्छी होती है. पीली शिमला मिर्च स्वाद के साथ विटामिन C और दूसरे पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत है. वहीं, लाल शिमला मिर्च पूरी तरह पकने के कारण आमतौर पर विटामिन C और कुछ एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा के मामले में आगे रहती है. इसमें बीटा-कैरोटीन भी अधिक पाया जाता है, जो आंखों और स्किन की सेहत के लिए उपयोगी है.तीनों को अपनी डाइट में अलग-अलग तरह से शामिल किया जा सकता है. अगर आप ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व लेना चाहते हैं, तो रंग बदल-बदलकर शिमला मिर्च खाना एक बेहतर तरीका होता है.