बार-बार चावल को करते हैं गर्म? तो दे रहे हैं इन खतरनाक बीमारियों को न्योता

चावल हमारी भारतीय थाली का अहम हिस्सा माना जाता है, हम में से कई लोग इसे एक बार बना लेते हैं और बार-बार इसे गर्म करके खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है आपकी ये आपको बीमार कर सकती है? आइए जानते हैं कैसे.
Reheated Rice: भारतीय थाली में जब तक दाल चावल सब्जी सबकुछ न हो तब तक मजा नहीं आता है, हालांकि कुछ लोग रोटी खाना पसंद करते हैं तो चावल. दाल चावल तो लगभग सभी का फेवरेट होता है. ऐसे में हम में से कई लोग एक बार चावल बना लेते हैं और इसे बार-बार गर्म करके खाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है ये आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है?
ये सुनकर आपको थोड़ा झड़का जरूर लग सकता है, ये सच है. अगर इसे सही तरीके से स्टोर न किया जाए या ठीक से गर्म न किया जाए तो बैसीलस सेरियस नाम का एक बैक्टीरिया बड़ी बीमारी को न्योता दे सकता है. इसे ‘फ्राइड राइस सिंड्रोम’ भी कहते हैं
चावल दोबारा गर्म करने से खतरा क्यों होता है?
दरअसल में चावल पकाते समय ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन बैसीलस सेरियस के बीजाणु (स्पोर्स) बहुत मजबूत होते हैं. ये गर्मी में भी जिंदा रह जाते हैं. अगर पके चावल को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा छोड़ दिया जाए तो ये स्पोर्स बढ़ने लगते हैं और टॉक्सिन बनाते हैं, अब जब आप चावल को दोबारा गर्म करते हैं, तो बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन जो टॉक्सिन बन चुके होते हैं, वो गर्मी से नहीं मरते. ये टॉक्सिन ही आपको बीमार कर देते हैं.
ऐसे में आप बीमार पड़ सकते हैं और थोड़ा-सा भी दूषित चावल खाने से पेट खराब हो सकता है. लक्षण खाने के 1 से 6 घंटे के अंदर दिखाई देने लगते हैं. ऐसे में आपको कुछ परेशानियां महसूस हो सकती हैं, जैसे मतली, उल्टी, पेट में दर्द या ऐंठन, दस्त (डायरिया), कभी-कभी हल्का बुखार आदि.
बस इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें:
ध्यान रखें कि जब भी चावल बनाएं इसे 1 घंटे के अंदर ही ठंडा कर लें. बड़े बर्तन में फैलाकर रखें या छोटे-छोटे हिस्सों में बांट दें. ज्यादा गर्म चावल फ्रिज में न डालें, पहले ठंडा होने दें. चावल को हमेशा एयरटाइट डिब्बे में करके ही फ्रिज में रखें. कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा कभी न छोड़ें, गर्मी में तो 1 घंटा भी नहीं. खाने से पहले चावल को अच्छे से गर्म करें, पूरी तरह से भाप निकलनी चाहिए (माइक्रोवेव या गैस पर), लेकिन एक बार से ज्यादा गर्म न करें.