Relationship Tips: भारत में अरेंज मैरिज का काफी चलन है. आज भी अधिकतर जगहों में फैमिली ही अपने बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढ़ती है और परिवारों वालों की पसंद-ना पसंद के हिसाब से ही शादियां होती हैं. अरेंज मैरिज में लड़के और लड़की आपस में मिलकर और बातें करके एक-दूसरे को पसंद करते हैं. आमतौर पर पहली बार मिलते समय लड़का-लड़की एक दूसरे का व्यवहार जानने की कोशिश करते हैं. लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जो हर लड़के-और लड़की को अरेंज मैरिज करने से पहले पूछ लेनी चाहिए. आइए जानते हैं उन बातों के बारे में-Also Read - Taking a Break in a Relationship: रिलेशनशिप में हमें कुछ दिनों का ब्रेक लेना चाहिए? | Watch Video To Find Out From Expert

फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पर कर लें बात- शादी से पहले जरूरी है कि आप दोनों ही एक दूसरे की फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी पर बात कर लें. अगर आपको कोई भी कमी नजर आती है तो बात को आगे ना बढ़ने दें. कई मामलों में लोग फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी को इग्नोर कर देते हैं लेकिन फिर बाद में इसकी वजह से लड़ाई-झगड़े होने लगते हैं.

पास्ट के बारे में पूरी जानकारी- अरेंज मैरिज करने से पहले जरूरी है कि लड़का और लड़की एक दूसरे के पास्ट के बारे में अच्छी तरह के जानने के बाद ही रिश्ते के लिए हां करें. लोगों को कई बार शादी के बाद एक-दूसरे की सच्चाई पता चलती है जिससे शादीशुदा जिंदगी में दरार आ जाती है.

घरेलू काम पर जरूर करें चर्चा- ज्यादातर परिवारों में उम्मीद की जाती है कि लड़कियां ही घर के सारे काम करें और सभी जिम्मेदारियों को निभाएं. ऐसे में अगर आप वर्किंग हैं तो पहले ही इस बाद को क्लीयर कर लें कि घर की जिम्मेदारियों को आधा-आधा कैसे बांटना है.