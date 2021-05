Relationship Tips for Couples in Lockdown: कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने के कारण देश में हालात बेहद खराब है. संक्रमण को रोकने के लिए कई राज्य सरकारों ने लॉकडाउन (Lockdown) और कोरोना कर्फ्यू (Corona Curfew) लगा दिया है, जिसके कारण लोग घरों में बंद रहने को मजबूर हो गई है. पाबंदियों का यह असर कई प्यार करने वालों पर भी पड़ रहा है. लोग एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे है. अब कपल्स का साहरा सिर्फ सोशल मीडिया (Social Media) मोबाइल फोन या वीडियो कॉल ही है. ऐसे में आपकों कुछ बातों का बेहद ख्याल रखना चाहिए और अपने पार्टनर से ऐसे सावल पूछने से बचना चाहिए जिससे आपके रिश्तें में दरार आ सकती है. तो जानते है इन बातों के बारे में- Also Read - Benefits of using Pudina: गर्मियों में करें पुदीने का इस्तेमाल, ठंडक के साथ होंगे यह खास फायदें

किन-किन लोगों से तुम्हारी बात होती है

कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से कपल्स एक-दूसरे से सिर्फ मोबाइल के जरिए ही कनेक्टेड रहते है. कई लोगों में यह आदत होती है कि वह अपने पार्टनर से बार-बार पूछते है कि तुम आज किस दोस्त से बात कर रहे थे? तुम दोनों के बीच क्या बात हुई. ऐसी बाते रिलेशनशिप में शक पैदा कर देती है. आपके पार्टनर को ऐसा लगने लगता है कि आप उन पर विश्वास नहीं करते और यह किसी भी रिश्ते के लिए अच्छा संकेत नहीं है.

बार-बार पुराने रिलेशनशिप के बारे में पूछना

जब हम अपने पार्टनर से बात करते है तो कई चीजों के बारे डिस्कशन होता है. जैसे तुमने क्या खाया, घर में सब कैसे है आदि. पर कई लोग बार-बार अपने पार्टनर के पुराने रिलेशनशिप और पार्टनर के बारे में पूछते है. ऐसा करना बिलकुल भी सही नहीं है. यह बातें आपके पार्टनर के मन में घर कर सकतीं है और आपका रिश्ता तोड़ सकती है.

गुस्से पर रखें कंट्रोल

हर रिशते में ऐसे पल आते है जब दो लोगों की सोच किसी बात पर नहीं मेल खाती. ऐसे में लोग एक-दूसरे पर गुस्सा करने लगते है. इस कठिन समय में ऐसा करना बिलकुल भी ठीक नहीं है. आस-पास फैली नेगेटिविटी के महौल में आपकों अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए औप उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए. ऐसा करने से रिलेशनशिप में विश्वास पैदा होता है और रिश्ते में मजबूती आती है. पार्टनर को ऐसा लगता है कि यह कठिन समय निकल जाएगा और वह आपसे फिर एक बार मिल सकेंगे.

तुमकों तो मेरी याद नहीं आ रही होगी

ऐसे कठिन समय नें जब आप अपने पार्टनर से दूर है तब यह नेचुरल सी बात है कि आप दोनें एक दूसरे को मिस कर रहे होगें. ऐसे में कई बार लोग चिढ़ कर या मज़ाक में भी कह देते है कि तुम्हें मेरी याद तो नहीं आ रही होगी और तुम तो अकेले ही खुश हो. शायद यह बात आपने मज़ाक में ही कहीं हो पर हो सकता है कि आपके पार्टनर को यह बात चुभ जाएं. इसलिए ध्यान रखें की आप ऐसी बातें कहने से बचें.