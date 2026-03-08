Hindi Lifestyle

जापान में तेजी से बढ़ा 'बॉयफ्रेंड रेंट' करने का क्रेज, 1 घंटे के लिए इतने हजार रुपए खर्च कर रही हैं लड़कियां

Rent a Boyfriend in Japan: इन दिनों जापान में एक ट्रेंड खूब चल रहा है जो आपको सुनने में थोड़ अटपटा लग सकता है, लेकिन असल में वहां के लोग इसे खूब फॉलो कर रहे हैं. वहां की लड़कियां 2 घंटे के लिए बॉयफ्रेंड को रेंट कर रही हैं. आइए जानते हैं क्या है ये ट्रेंड और लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं.

Rent a Boyfriend in Japan: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी के पास भी किसी के लिए टाइम नहीं है, लोग अपनी नौकरियों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो रिश्तों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. ऐसे में वो पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अकेले होते जा रहे हैं. वहीं जो लोग सच्चे रिश्ते की तलाश में हैं उन्हें सिर्फ धोखे मिल रहे हैं. दुनियाभर में लोग प्यार और रिलेशनशिप की तलाश में कर अब थक चुके हैं. डेटिंग ऐप्स पर घंटों स्वाइप करना, फिर धोखा खाना, ब्रेकअप, फिर अकेलापन ये सब झेलना लोगों के लिए अब मुश्किल हो गया है.

हालांकि जापान के लोगों ने इससे उबरने का भी नया रास्ता निकाल लिया है. वो अब अपने दिल को और नहीं दुखाना चाहते हैं और न ही धोखा खाने के लिए रेडी हैं. ऐसे में उन्होंने रेंटल बॉयफ्रेंड का नया तरीका ढूंढ़ा है. ये आपको सुनने में थोड़ा अटपटा जरूर लगेगा लेकिन ये बिल्कुल सच है. इसका मतलब ये है कि आप चाहें तो किसी हैंडसम लड़के को घंटे के हिसाब से ‘रेंट’ कर सकती हैं. वो आपके साथ घूमेगा, हाथ पकड़ेगा, बातें सुनेगा, और हंसाऐगा भी. हालांकि वो आपके साथ रिलेशनशिप में नहीं आएगा बस आपकी चीजों में आपका साथ देगा. कोई सेक्स, कोई कमिटमेंट, कोई ड्रामा नहीं.

ये सर्विस कैसे काम करती है?

अब बात आती है कि आप इसे रेंट कैसे कर सकते हैं? तो इस सर्विस के लिए आप ऑनलाइन या ऐप का सहारा ले सकते हैं. आप लड़के को अपने हिसाब न सकते हैं, जैसे अच्छा दिखने वाला, पॉलिट, अच्छी बातें करने वाला आदि. यहां टाइम स्लॉट भी दिया रहता है, जिसमें आप 1-2 घंटे से लेकर पूरे दिन तक के लिए इसे बुक कर सकती हैं.

कितने में कर सकती हैं रेंट?

ये जानना भी जरूरी है कि आप इन्हें कितने में रेंट कर सकती हैं. लगभग 15,000 से 30,000 येन (करीब 8,000 से 15,000-20,000 रुपये) प्रति घंटा या डेट, प्लस बाहर खाने-घूमने का खर्च अलग. हालांकि इसके लिए कुछ रूल्स भी तय किए गए हैं, जिसमें सिर्फ बातें, हाथ पकड़ना, गले लगना शामिल है, इसमें इंटिमेसी (सेक्स) पूरी तरह बैन है. ये सर्विस Cattleya, WarmRelation या Family Romance जैसी सर्विस कंपनीज चलाती हैं.

महिलाएं क्यों तेजी से कर रही हैं इस्तेमाल?

अब सवाल उठ रहा है कि आखिर महिलाएं वहां इसका इस्तेमाल तेजी से क्यों कर रही हैं? दरअसल में जापान में अकेलापन बहुत बड़ी समस्या बन चुका है, वहां लाखों लोग अकेले रहते हैं और काम ज्यादा करते हैं, ऐसे में उन्हें दोस्त या रिलेशनशिप बनाने का टाइम नहीं मिलता है, साथ ही साथ कुछ महिलाएं डिवोर्स्ड हैं या सिंगल है लंबे समय से, कुछ बाहर देशों से आईं लड़कियां भी इसेट्राई करती हैं, असली जैसा रोमांस एक्सपीरियंस लेने के लिए.बहुत सी महिलाओं को लगता है कि असली बॉयफ्रेंड से ड्रामा, झगड़े, धोखा मिलता है, लेकिन रेंटल बॉयफ्रेंड हमेशा अच्छा बिहेव करता है, कंप्लिमेंट देता है और मुझे सुनता भी है. हालांकि ऐसी सर्विस गर्लफ्रेंड रेंट करने के लिए भी है, जिसे लड़के भी इस्तेमाल कर रहे हैं.

क्या ये लोगों को असली प्यार से दूर कर रहा है?

अब सवाल उठता है कि क्या ये लोगों को प्यार से दूर कर रहा है? तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हां. इस चलन के कारण महिलाओं को असली रिलेशनशिप की जरूरत महसूस नहीं होती है. एक ही लड़के में सब कुछ परफेक्ट मिल जाता है, वो भी आसानी से, साथ ही साथ दिल भी नहीं टूटता है.

