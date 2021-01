Republic Day 2021 Wishes Hindi & English: इस मंगलवार पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है. गणतंत्र दिवस भारतीयों का राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन राजधानी दिल्ली में राजपथ पर खास कार्यक्रम का आयोजन होता है. इंडिया गेट पर परेड के साथ देशभर के अलग-अलग राज्यों की झलकियां दिखाई जाती हैं. इस खास मौके पर जल, थल और वायु सेना के जवान अपनी कुशलता और शौर्य का प्रदर्शन दिखाते हैं. ऐसे में कुछ बेहतरीन संदेशों के जरिए आप अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं भेंजे. Also Read - 72nd Republic Day: गणतन्त्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने दिया देश के नाम संबोधन, भारतीय सेना को किया सलाम; चीन पर साधा निशाना

Republic Day 2021 Wishes In Hindi

देशभक्तों से ही देश की शान है

देशभक्तों से ही देश का मान है

हम उस देश के फूल हैं यारों

जिस देश का नाम हिंदुस्तान है

Happy Republic Day 2021

ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा

ये शुभ दिन है हम सब का लहरा लो तिरंगा प्यारा

पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए

कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर न आये…

गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं

मुझे ना तन चाहिए, ना धन चाहिए

बस अमन से भरा यह वतन चाहिए

जब तक जिन्दा रहूं, इस मातृ-भूमि के लिए

और जब मरुं तो तिरंगा कफन चाहिए

Happy Republic Day 2021

ना जियो धर्म के नाम पर

ना मरो धर्म के नाम पर

इंसानियत ही है धर्म वतन का

बस जियो वतन के नाम पर

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Happy Republic Day 2021

आओ झुककर सलाम करें उन्हें,

जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है

खुशनसीब होता है वो खून,

जो देश के काम आता है।

गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

Republic Day 2021 Wishes In English

– Freedom in the mind, Strength in the words, Pureness in our blood, Pride in our souls, Zeal in our hearts, Let’s salute our India on Republic Day. Happy Republic Day 2021.

– May the brave leaders of our glorious nation guide us to peace and prosperity so that we can hold our heads high and be proud of our country. We salute the work they did for this country on this day. Happy Republic Day!

– Take pride that you live in a country that has such a diverse glorious history and rich heritage. Happy Republic Day 2021!

– Let us join hands to protect our nations from all the social evils that are plaguing it. Happy Republic Day!

– A thousand salutes to this great nation of ours. May it become even more prosperous and great. Happy Republic Day!