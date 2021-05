Right Time For Lunch: आज की बिजी लाइफ में लोगों के पास खुद का ध्यान रखने का बिल्कुल समय नहीं है. काम के चक्कर में अक्सर लोग भूख को शांत करने के लिए कुछ भी उल्टा-सीधा खा लेते हैं. इससे भूख तो शांत हो जाती है लेकिन सेहत पर इसका बुरा असर देखने को मिलता है. जल्दबाजी में खाई जाने वाली चीजों से लोगों का वजन (Vajan Kam Karne Ke Liye Is Samay Kare Lunch) बढ़ने लगता है, जो कि आसानी से कम नहीं हो पाता. कई बार लोग काम में इतने बिजी होते हैं कि समय पर खाना नहीं खाते इससे भी वजन बढ़ सकता है. आयुर्वेद में अच्छे स्वास्थ्य के लिए समय पर भोजन करना जरूरी माना गया है. ऐसे में वजन (Vajan Kam Karne Ka Sahi Samay) कम करने के लिए भी समय पर भोजन करना जरूरी माना गया है. तो अगर आप भी वजन कम करना चाहते हैं तो हम आपको खाने के सही समय के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं- Also Read - Weight Loss in Lockdown: सालों तक जिम, डाइटिंग करना हुआ फेल, Lockdown में इस लड़की ने घर बैठे घटाया 22 किलो वजन

हाल ही में हुई एक स्टडी के मुताबिक, दोपहर में 3 बजे के सबाद खाना खाने वाले लोकगों में वजन घटाने की प्रक्रिया काफी स्लो हो जाती इस स्टडी में मानव कोशिकाओं में मौजूद पेरिलिपिन प्रोटीन के कार्य को देखा गया जो पूरे शरीर में वसा जलाने के लिए महत्वपूर्ण है. स्टडी के अंत में, यह पाया गया कि इस प्रोटीन की विशिष्ट आनुवंशिक भिन्नता वाले लोगों ने दोपहर 3 बजे के बाद भोजन करने पर कम वजन कम किया. असमय खाना खाने से बॉडी इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील होती है. और वजन घटाने में समस्या का सामना करना पड़ता है. Also Read - Acupressure Points for Weight Loss: डाइटिंग की जरूरत नहीं, अब शरीर के इन Points को दबाने के कम हो जाएगा मोटापा

इसके अलावा वजन कम करने वाले लोगों के लिए जरूरी है कि वह अपनी दैनिक कैलोरी सेवन का 50 प्रतिशत हिस्सा दोपहर के खाने में, 15 फीसदी हिस्सा नाश्ते में, 15 फीसदी हिस्सा शाम के स्नैक में और 20 फीसदी हिस्सा रात में खाने में लें. Also Read - Golgappa For Weight Loss: वजन कम करने के लिए जी-भरकर खाएं गोलगप्पे, खुद-ब-खुद दिखेगा रिजल्ट