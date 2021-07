Right Way To Apply Night Cream: बढ़ती उम्र के चलते महिलाओं के चेहरे पर इसका असर दिखने लगता है. इसके चलते चेहरे पर झुर्रियां, फाइन लाइन्स , आंखों के नीचे काले घेरे आने लगते हैं. इससे बचने के लिए स्किन की सही तरीके से देखभाल करना काफी जरूरी होता है. बहुत सी महिलाएं सोने से पहले नाइट क्रीम (Night Cream Lagane Ka Sahi Tarika) का इस्तेमाल करती हैं. लेकिन आपको बता दें अधिकतर महिलाओं को नाइट क्रीम अप्लाई करने का सही तरीका नहीं मालूम होता, जिससे उन्हें फायदा नहीं मिल पाता. ऐसे में आज हम आपको नाइट क्रीम अप्लाई करने का सही तरीका बताने जा रहे हैं.Also Read - Beauty Tips: 30 के पार हो गई है उम्र तो हमेशा पर्स में रखें ये ब्यूटी प्रॉडक्ट्स

ये है नाइट क्रीम लगाने का सही तरीका

मेकअप रिमूव करें- सबसे पहले मेकअप रिमूवर से चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें. इसके लिए आप नारियल तेल, या बेबी ऑयल का इस्तेमाल कर सकती हैं.

फेसवॉश- मेकअप रिमूव करने के बाद चेहरे को किसी भी फेसवॉश की मदद से अच्छी तरीके से धोएं. इसके बाद चेहरे को पोंछ लें.

टोनर- चेहरा पोंछने के बाद अब टोनर का इस्तेमाल करें. टोनर चेहरे के बड़े पोर्स को बंद करता है. इसकी जगह पुर आप गुलाबजल का इस्तेमाल कर सकती हैं.

मसाज- टोनर लगाने के बाद 10 मिनट तक चेहरे की मसाज करें. आप इस दौरान फेशियल एक्सरसाइज भी कर सकती हैं.

नाइट क्रीम- अब सबसे आखिर में चेहरे पर नाइट क्रीम लगाएं. इसे अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करते हुए चेहरे पर लगाएं. नाइट क्रीम लेते समय ध्यान रखें कि वह आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो.