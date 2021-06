Romance In Dream Meaning: सपना हर व्यक्ति देखता है. नींद में हमें कई तरह के सपने आते हैं. कुछ सपने काफी डरावने होते हैं जबकि कुछ सपने अच्छे भी होते हैं . कई बार व्यक्ति ऐसे सपने भी देखते हैं जिसमें वह किसी के साथ रोमांस (romantic dreams with Boyfriend) कर रहे होते हैं. इस दौरान लोग या तो एपने पार्टनर को गले लगा रहे होते हैं. या फिर डेटिंग कर रहे होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं नींद में रोमांस (romantic dreams with husband)करते हुए सपने देखने का क्या मतलब होता है? या फिर इस तरह के सपने क्यों आते हैं. आज हम आपको इसके बारे में बताने जा रहे हैं कि इन सपनों का क्या मतलब होता है.

डेटिंग करते हुए सपना देखना- अगर आप नींद में किसी के साछ डेटिंग वाला सपना देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ विशेष की इच्छा रख रहे हैं.

पति और ब्वॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक सपना- अगर आप अपने पति या ब्वॉयफ्रेंड के साथ रोमांटिक सपने देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि या तो आपका पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते हैं, या फिर आप उससे कुछ बेहतर या अतिरिक्त की उम्मीद रखते अथवा रखती हैं.

एक्स पार्टनर के साथ रोमांस- अगर आप नींद में अपने एक्सर पार्टनर के साथ रोमांस के सपने देख रहे हैं तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके मन में अभी भी उसके प्रति लगाव कम नहीं हुआ है.

समलैंगिक के साथ रोमांस- अगर आप सपने में किसी समलैंगिक व्यक्ति के साथ रोमांस कर रहे हैं तो इसका मतलब यह होता है कि आपको समलैंगिकों की कुछ बातें या आदतों से एतराज नहीं है, आप समलैंगिक संबंधों को गलत नहीं मानते.