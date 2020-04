Heritage Wedding 2020 Places in Delhi: माना जाता है कि शादी दो आत्माओं मिलन होता है, या कह सकते हैं कि यह दो लोगों के बीच का पर्सनल रिलेशनशिप होता है. लेकिन अगर आप भारत में रह रहें तो यहां शादी के मायने थोड़े अलग होते हैं. भारत में शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है. बल्कि शादी को स्टेटस सिंबल के तौर पर देखा जाता है. देश में कोरोना वायरस के चलते कई शादियों की डेट आगे बढ़ा दी गई है. ऐसे में आपके पास समय है कि आप घर बैठे- बैठे अपनी शादी को प्लान कर सकती हैं. आजकल सिंपल मैरिज से हटकर लोग बीच, लक्जरी होटल, या हेरिटेज वेडिंग को खूब पसंद करते हैं. ये आइडिया थोड़े महंगे हैं लेकिन देख ने में काफी खूबसूरत लगते हैं. तो आज हम आपको कुछ इंडिया की कुछ ऐसी हेरिटेज जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी शादी के लिए बुक करा सकते हैं. Also Read - जोधपुर में शादी करेंगे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस! सोशल मीडिया पर खूब है चर्चा

Also Read - Jaipur's Rambagh Palace features in global top 10 heritage hotels list | जयपुर का रामबाग पैलेस वर्ल्ड के टॉप 10 हैरिटेज होटल की लिस्ट में हुआ शामिल

राम बाग पैलेस- यह इंडिया का सबसे ज्यादा रोमांटिक वेडिंग वेन्यू है. दशकों से यह पैलेस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफी पॉपुलर है. श्रीदेवी और अनिल कपूर की फिल्म ‘लम्हे’ की शूटिंग यहीं पर हुई थी.

जय महल पैलेस- ताज जय महल पैलेस हेरिटेज वेडिंग के लिए परफेक्ट जगह है. इस 260 साल पुराने पैलेस जो कि अब एक होटल है ताज ग्रुप की ओर से इसका रखरखाव किया जाता है. यह महल 18 एकड़ जमीन पर फैला हुआ है.

pc: booking.com

द ओबेरॉय उदयविलास- उदयपुर के मशहूर लेक पिचोला के किनारे पर स्थित होटल द ओबरॉय उदयविलास में फिल्म ये जवानी है जीवानी फिल्म की शूटिंग हुई थी. यही नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चैयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी का प्री वेडिंग फंक्शन भी इसी जगह हुआ था.

ताज लेक पैलेस- यह होटल अपने खूबसूरत हेरिटेज के लिए भी जाना जाता है. यह होटल पिचोला झील के मध्‍य में है. ताज होटल इसका मैनेजमेंट करता है. हाल ही में रीडर्स च्वाइस अवार्ड्स 2019 (Readers Choice Awards 2019) की घोषणा की है, जिसमें 17 होटलों को ‘बेस्ट होटल्स इन द वर्ल्ड’ (Best Hotels In The World) की श्रेणी में रखा गया है. इस लिस्ट में भारत के तीन होटलों को भी जगह दी गई है, जिसमें से टॉप 10 में दो होटल ने जगह बनाई है. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर उदयपुर का ताज लेक पैलेस भी था.

सूर्यगढ़- जैसलमेर में स्थित इस राजसी होटल का चयन एक यादगार विवाह सामरोह के लिए किया जा सकता है, जिसे सालों तक लोग याद रखेंगे. यह जगह हेरिटेज वेडिंग के लिए एकदम परफेक्ट है.