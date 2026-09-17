गुलाब के पौधे में डालें 1 चुटकी ये चीज, तेजी से होगी ग्रोथ

Rose Plant Care Tips: गुलाब के पौधे में बहुत जल्दी फंगल और कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है और पौधे में सही से फूल भी नहीं खिल पाते हैं. इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप किचन की कुछ चीजों की मदद से पौधे की ग्रोथ को दोगुना कर सकते हैं.

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इससे आपका गुलाब का पौधा हरा-भरा रहेगा और उसमें गुलाब के खूब सारे फूल भी खिल सकते हैं.

क्या आपने भी अपने घर पर गुलाब का पौधा लगा रखा है और अचानक उसकी ग्रोथ रुक गई है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. दरअसल, पौधों में कीड़े लग जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और धीरे-धीरे पौधा पूरी तरह सूख भी सकता है. बरसात के मौसम के बाद गुलाब के पौधे की ग्रोथ में दिक्कत आ सकती है. इसके पीछे की वजह बरसात में होने वाले फंगल और कीड़े हैं, क्योंकि बरसात के मौसम में नमी होने की वजह से फंगल तेजी से फैलता है. इसी वजह से पौधों में फंगल की समस्या होने लगती है. गुलाब के पौधे पर इसका बहुत असर पड़ता है, लेकिन इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है. आप किचन में रखी कुछ चीजों का इस्तेमाल करके इस समस्या से छुटकारा पाने में मदद पा सकते हैं. इससे आपका गुलाब का पौधा हरा-भरा रहेगा और उसमें गुलाब के खूब सारे फूल भी खिल सकते हैं.

सबसे पहले करें ये काम

गुलाब के पौधे की ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको पौधे और गमले की हालत को सही करना होगा. इसके लिए सबसे पहले गमले की मिट्टी को खुरपी या किसी दूसरे औजार से ढीला (गुड़ाई) कर दें. इससे मिट्टी में फंगल कम हो सकते हैं और मिट्टी में थोड़ा खाद भी मिला दें. इसके साथ पौधे में जो पत्ता या टहनी खराब हो गई है, उसे अलग कर दें, ताकि पूरे पौधे में कीड़ा न फैले.

1 चुटकी भर हल्दी डालें

मिट्टी को ढीला करने के बाद इसमें आप 1 चुटकी भर हल्दी डाल सकते हैं. इसके लिए आपको सिर्फ 1 से 2 चुटकी भर हल्दी पाउडर लेना है और उसे मिट्टी में अच्छी तरह से मिला देना है, ताकि मिट्टी के अंदर से फंगल खत्म हो जाएं. इससे यह नेचुरल एंटीफंगल और एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करेगा. इससे पेड़ की जड़ और मिट्टी में से कीड़े और फंगल खत्म हो जाएंगे और पेड़ की ग्रोथ अच्छी होगी. इसलिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं.

चाय की पत्ती

क्या आप भी चाय बनाने के बाद चाय की पत्ती को फेंक देते हैं, तो आप उसका यूज़ पेड़ की ग्रोथ के लिए भी कर सकते हैं. इसमें ऐसे गुण होते हैं, जिससे पेड़ की ग्रोथ बहुत तेजी से होती है. इसके लिए आपको यूज़ की हुई चाय की पत्ती लेनी है और उसे मिट्टी में मिला देना है. इससे पेड़ की सुरक्षा जड़ से होगी, लेकिन ध्यान रहे, इसका यूज़ बहुत ज्यादा नहीं करना है. आप हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं. जब आप पेड़ में इसे डाल दें, तो थोड़ा सा पानी जरूर डालें, ताकि पेड़ में नमी बनी रहे.

पेड़ की इस तरह करें केयर

पेड़ की ग्रोथ आपकी केयर पर भी डिपेंड करती है कि आप उसका कितना ध्यान रखते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी है कि पौधे के हिसाब से गमला होना चाहिए. बहुत छोटे गमले में पौधा सही से पनपता नहीं है और उसकी ग्रोथ में दिक्कत आती है. पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर रखना चाहिए, जहां पर धूप और हवा लगती रहे. समय-समय पर उसमें पानी डालते रहें, ताकि उसमें नमी बनी रहे, लेकिन बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालना है. ज्यादा पानी से फंगल और कीड़े पड़ने का ज्यादा खतरा रहता है. इसमें 1 से 2 महीने के भीतर खाद डालते रहें. पेड़ की ग्रोथ खाद से तेजी से होती है. केमिकल वाले प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए. इससे भी पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ सकता है.