रोटी या चावल रात के खाने में कौन-सा है बेस्ट ऑप्शन? खाने से पहले जान लें ये जरूरी बातें

Roti vs Rice: रोटी और चावल दोनों ही शरीर के लिए बेहद ही जरूरी होते हैं. इन दोनों चीज के बिना तो थाली भी अधूरी सी लगती है. कुछ लोग रात के खाने में रोटी खाना तो कुछ लोग चावल खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. आइए आपको बताते हैं डिनर में क्या होगा बेस्ट?

Written by: Ritika
Published: June 16, 2026, 6:44 PM IST
(Pic credit-pexel)
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Roti vs Rice: खाने की थाली में जब तक रोटी और चावल न हो, तो खाने के मजा ही नहीं आता है और नहीं सेहत के लिए और कुछ भी बेस्ट होता है. कुछ लोगों को रात के खाने में रोटी खाना पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको चावल खाना बड़ा ही पसंद होता है. ये दोनों ही आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. रात में डिनर में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको हैवी खाना खाना बड़ा ही पसंद होता है, लेकिन ये आपकी हेल्थ पर काफी बुरा असर भी डालती है. रात के समय में आपको ऐसी चीजों को खाना चाहिए, जो आसानी से पच जाए और आपकी हेल्थ को भी नुकसान न हो. आज भी कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि डिनर में क्या खाना सबसे बेस्ट होगा रोटी या चावल? दोनों ही चीजों के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं. सही मात्रा और सही तरीके से से चीजों को खाया जाए, तो आपकी हेल्थ पर इसका अच्छा असर पड़ेगा. आइए आपको बताते हैं आखिर आपकी हेल्थ के लिए रोटी या चावल कौन-सी चीज है सबसे बेस्ट?

रोटी या चावल रात के समय क्या खाना है बेस्ट?

डिनर में रोटी खाने के फायदे

कई लोगों को रोटी खाना बड़ा ही पसंद होता है. अगर आप रोजाना डिनर में रोटी खाते हैं, तो आपको कमाल के फायदे देखने को मिल सकेत हैं. आइए आपको बताते हैं रोजाना रोटी खाने से शरीर में क्या-क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं.

1. रोजाना रोटी खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है.
2. ब्लड शुगर तेजी से नहीं बढ़ता है.
3. बढ़ते वजन को कम करने में भी ये मददगार साबित हो सकते हैं.
4. रोटी खाने से आपको शरीर में कई सारे पोषक तत्व मिलते हैं.

डिनर में चावल खाने के फायदे

चावल खाना बच्चों से लेकर बड़ों तक को खूब पसंद होता है. एक बार खाने के बाद मन भरता ही नहीं है, कुछ लोग जब तक चावल नहीं खा लेते हैं, तब तक उनका पेट भरता ही नहीं है. आज आपको इस खबर में चावल खाने के बारे में बताते हैं. आपको बताते हैं इसको खाने से आपको क्या-क्या फायदे मिल जाएंगे.

1. चावल का सेवन करते हैं, तो इसको आप आसानी से पचा सकते हैं.
2. शरीर को तुरंत ऊर्जा देने में मददगार होता है.
3. नींद भी आपको बेहतर आ सकती है.

दोनों के फायदे अलग-अलग हैं इसलिए अपनी-अपनी इच्छा और शरीर के हिसाब से आप दोनों में से एक का चुनाव कर सकते हैं.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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