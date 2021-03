Salt Hair Care Tips: नमक का इस्तेमाल किचन में किया जाता है. खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही नमक (balo par namak kaise lagaye) का इस्तेमाल क्लीनिंग और स्क्रबिंग के तौर पर भी किया जाता है. लेकिन क्या आपको पता है नमक आपके बालों के लिए भी काफी फायदेमंद साबित होता है. अगर इसका सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह बालों की बहुत सी समस्याओं के दूर कर सकता है. आइए जानते हैं बालों में नमक लगाने के फायदों के बारे में- Also Read - How To Make Banana Hair Pack: पाना चाहती हैं घने बाल तो बालों पर लगाएं केले का पैक, यहां जानें बनाने का तरीका

दूर होती है रूसी- रूसी की समस्या को दूर करने के लिए नमक काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. नमक की मदद से स्कैल्प से अतिरिक्त नमी को अवशोषित किया जा सकता है. इसके लिए सिर पर नमक का स्प्रे करें और हल्के हाथों से मालिश करें. कुछ देर के बाद सिर धो लें. काफी हद तर आपकी समस्या कम हो जाएगी.

घने बालों के लिए- अक्सर महिलाएं घने बालों के लिए कई तरह के घरेलू उपा अपनाती हैं. ऐसे में नमक आपकी काफी मदद कर सकता है. अगर आप शैम्पू में नमक मिलाकर उससे स्कैल्प को एक्सफोलिएट करती हैं तो इससे बालों को रिपेयर होने में मदद मिलती है. यह बालों को शाइनी और अधिक घना बनाता है. इसलिए, जितना ज़रूरत हो उतना शैम्पू लें और इसे नमक (शैम्पू की मात्रा का आधा) के साथ मिलाएं. धीरे से मालिश करें और ठंडे पानी से धो लें.

हेयर फॉल के लिए- जो लोग हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं उनके लिए समुद्री नमक (Sea Salt) काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसे लगाने के लिए तेल में थोड़ा सा समुद्री नमक मिलाएं और बालों की मालिश करें. इससे आपका हेयरफॉल कम हो जाएगा.