कैसे 39 साल की उम्र में सानिया मिर्जा की स्किन दिखती है इतनी ग्लोइंग और हेल्दी? टेनिस प्लेयर ने बताया उनका पूरा रूटीन

Sania Mirza skincare routine: सानिया मिर्जा भले ही आज 39 साल की हो गई हों, लेकिन उनकी स्किन आज भी 22 साल की एक्ट्रेसेस की तरह चमकती है, ऐसे में अब टेनिस प्लेयर ने इसके पीछे का राज बताया है. आइए जानते हैं उनका रूटीन.

टेनिस चैंपियन सानिया मिर्जा को भला कौन नहीं जानता है, इनकी गिनती भारत की सबसे सफल खिलाड़ियों में होती है. हालांकि 22 साल के शानदार प्रदर्शन के बाद 2023 में उन्होंने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के साथ प्रोफेशनल टेनिस से आधिकारिक तौर पर संन्यास ले लिया है, भले ही खिलाड़ी ने खेल से संन्यास ले लिया हो, लेकिन आज भी वो अपनी ग्लोइंग स्किन को लेकर चर्चा में रहती हैं.

39 साल की उम्र में भी उनकी स्किन दूर से ही ग्लो करती है. अब सानिया ने अपनी फिटनेस और स्किनकेयर रूटीन के बारे में खुलकर बात की है. 2023 में रैकेट से अलविदा लेने के बाद सानिया अब मेंटर, टीवी प्रेजेंटर और पॉडकास्ट होस्ट के रूप में काम कर रही हैं. हाल ही में Tweak India को दिए गए इंटरव्यू में सानिया ने बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपनी डाइट और स्किनकेयर में क्या बदलाव किए हैं, जिससे उनकी सेहत और लुक दोनों काफी अच्छे हुए.

ऐसे करती हैं सुबह की शुरुआत-

सानिया ने बताया कि उनका दिन बहुत हेल्दी तरीके से शुरू होता है. सबसे पहले मॉर्निंग में वो एक हेल्दी शॉट लेती हैं, जिसमें हल्दी, शहद, नींबू, काले बीज (कलौंजी) और अदरक होती है. वो बताती हैं कि ये स्वाद में भले ही कड़वा हो, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है. इसके बाद वे भीगे हुए चिया सीड्स पानी में लेती हैं, फिर कॉफी पीती हैं और जिम चली जाती हैं. सानिया ने बताया कि उन्होंने सबसे बड़ा बदलाव अपने कार्ब्स (रोटी, इडली, डोसा, चावल) इनटेक में किया.

पहले उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा थी, तो कार्ब्स और प्रोटीन दोनों ज्यादा खाती थीं, लेकिन अब वैसा नहीं है. अब उनकी एक्टिविटी सिर्फ 20% बची है, इसलिए अब उन्होंने डाइट में प्रोटीन इनटेक को बढ़ा लिया है.

प्रोटीन लेती हैं जल्दी-

ब्रेकफास्ट की बात करें तो वो इसमें 3 से 4 अंडे खाती हैं. हालांकि वो इसमें सफेद पार्ट ज्याजा लेती हैं. लंच में भी प्रोटीन पर ज्यादा ध्यान देती हैं, क्योंकि पहले न्यूट्रिशनिस्ट सब संभालते थे, अब खुद कंट्रोल करती हैं. फिटनेस के लिए वे वेट ट्रेनिंग (जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग) करती हैं और कभी-कभी बाहर रनिंग करने भी जाती हैं. फिलहाल पिलाटेस बंद कर दिया है क्योंकि टाइम नहीं मिलता. वो रोज 5-7 किलोमीटर वॉक भी करती हैं.

अब बात करते हैं सानिया मिर्जा के स्किनकेयर रूटीन के बारे में जो बेहद सख्त है. वे कोरियन स्किनकेयर फॉलो करती हैं, सुबह 10 स्टेप्स और रात में भी 10 स्टेप्स को फॉलो करती हैं. हालांकि, उनके लिए अच्छा मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन सबसे ज्यादा जरूरी हैं. एक नया बदलाव जो उके लिए गेम-चेंजर रहा है, जो है रेड लाइट थेरेपी. पिछले एक साल से वे हर दूसरे दिन 30 मिनट रेड लाइट के नीचे बैठती हैं. यह न सिर्फ स्किन को रिजुविनेट (तरोताजा) करती है, बल्कि बालों के लिए भी फायदेमंद है.

वे कहती हैं कि इससे स्किन बहुत अच्छी हो जाती है. सानिया का मैसेज सिंपल है रिटायरमेंट के बाद भी हेल्दी रहना आसान है अगर आप छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करें. प्रोटीन ज्यादा, कार्ब्स कम, अच्छी स्किनकेयर और कंसिस्टेंसी, यहीं उनका सीक्रेट है.

