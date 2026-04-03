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आयुर्वेद क्यों देता है सात्विक आहार की सलाह? फायदे जानकर आज से ही बदल देंगे डाइट

Sattvic Diet Benefits: सात्विक आहार क्या है और इसके क्या फायदे हैं? जानिए आयुर्वेद के अनुसार यह कैसे शरीर, मन और इम्यूनिटी को बेहतर बनाता है.

सात्विक आहार सबसे शुद्ध और संतुलित माना जाता है. (Photo from Freepik)

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड चीजें हमारी डाइट का हिस्सा बन चुकी हैं. समय बचाने के चक्कर में हम स्वाद और सुविधा को ज्यादा प्राथमिकता देने लगे हैं. लेकिन इसका असर हमारी सेहत पर पड़ रह है. वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेद, जो हजारों साल पुरानी जीवनशैली पर आधारित है, आज भी उतना ही उपयुक्त है. आयुर्वेद हमें सादा, प्राकृतिक और संतुलित भोजन अपनाने की सलाह देता है. खासतौर पर सात्विक आहार को इसमें सबसे बेहतर माना गया है. यही वजह है कि कई आयुर्वेदिक संस्थान और आश्रम आज भी अपने यहां सात्विक भोजन को ही प्राथमिकता देते हैं.

सात्विक आहार क्या है और क्यों खास है?

आयुर्वेद के अनुसार भोजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है – सात्विक, राजसिक और तामसिक. इनमें सात्विक आहार सबसे शुद्ध और संतुलित माना जाता है. इसमें ताजे फल, हरी सब्जियां, साबुत अनाज, दालें, दूध, दही, घी, मेवे और बीज शामिल होते हैं. इस तरह का खाना हल्का होता है और शरीर में आसानी से पच जाता है. साथ ही यह सिर्फ शरीर को ही नहीं, बल्कि दिमाग और मन को भी शांत और स्थिर रखने में मदद करता है. यही कारण है कि योग और ध्यान करने वाले लोग सात्विक भोजन को ज्यादा अपनाते हैं.

सात्विक आहार के फायदे

सात्विक भोजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये शरीर पर ज्यादा बोझ नहीं डालता. इसमें तेल और मसालों का इस्तेमाल कम होता है, जिससे पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है. इसके अलावा, इसमें मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, जिससे बीमारियों का खतरा कम होता है. सात्विक भोजन शरीर को अंदर से साफ रखने में भी मदद करता है. क्योंकि यह टॉक्सिन्स को जमा नहीं होने देता. इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है – मन शांत रहता है, तनाव कम होता है और एकाग्रता बढ़ती है.

क्या यह पोषण की जरूरतें पूरी करता है?

अक्सर लोगों को लगता है कि सात्विक आहार में पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसा नहीं है. अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए तो यह पूरी तरह संतुलित डाइट साबित हो सकता है. दालें, चना, दूध और पनीर जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन की जरूरत पूरी करते हैं. ताजे फल और सब्जियां विटामिन और मिनरल्स का अच्छा स्रोत हैं. वहीं चावल, गेहूं और जौ जैसे अनाज शरीर को जरूरी कार्बोहाइड्रेट देते हैं, जिससे ऊर्जा बनी रहती है. मेवे और बीज हेल्दी फैट प्रदान करते हैं, जो दिल और दिमाग के लिए फायदेमंद होते हैं. इस तरह सात्विक आहार शरीर की लगभग हर जरूरत को पूरा कर सकता है.

सात्विक आहार: सिर्फ डाइट नहीं, एक जीवनशैली

आखिर में यह समझना जरूरी है कि सात्विक आहार सिर्फ खाने का तरीका नहीं, बल्कि एक पूरी जीवनशैली है. यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है. अगर इसे सही ढंग से और नियमित रूप से अपनाया जाए तो यह लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मददगार साबित हो सकता है. हालांकि, हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है. इसलिए किसी भी बड़े बदलाव से पहले किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर रहता है.

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