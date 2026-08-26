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केमिकल वाले महंगे हेयर कलर को कहें बाय-बाय, घर पर बनाएं ये देसी हेयर डाई

Homemade Hair Dye: घर पर तैयार की जाने वाली इस नेचुरल हेयर डाई में आपको किसी तरह के केमिकल का यूज़ करने की जरूरत नहीं होगी और आपके बालों को नेचुरल कलर मिल सकता है.

Written by: Sapna
Published: August 26, 2026, 11:16 AM IST
Natural Hair Dye
नेचुरल हेयर डाई लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

बालों के सफेद होने की समस्या से आजकल कई लोग परेशान हैं. सफेद बालों को छिपाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली केमिकल वाली हेयर डाई का यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार इससे मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता और बाल रूखे, कमजोर होकर टूटने भी लगते हैं. अगर आप भी सफेद बालों को नेचुरल तरीके से कलर करना चाहते हैं, तो घर पर ही कुछ आसान चीजों की मदद से हेयर डाई तैयार कर सकते हैं. यह बालों को नेचुरल कलर देने के साथ उन्हें सॉफ्ट और स्मूद बनाने में भी मदद कर सकती है. बालों का सफेद होना केवल उम्र बढ़ने की वजह से नहीं होता, बल्कि खराब लाइफस्टाइल, तनाव और न्यूट्रिशन की कमी जैसी कई वजहें भी हो सकती हैं. ऐसे में बालों की सही केयर के साथ डाइट और लाइफस्टाइल पर ध्यान देना भी जरूरी है.

मेहंदी और आंवला हेयर डाई

घरेलू हेयर डाई बनाने के लिए आप मेहंदी और आंवले का यूज़ कर सकते हैं. इसे तैयार करना भी काफी आसान है. इसके लिए आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, जिसमें 4 बड़े चम्मच मेहंदी पाउडर, 2 चम्मच आंवला पाउडर, 1 चम्मच कॉफी पाउडर, 8-10 लौंग और जरूरत के अनुसार पानी चाहिए.इसे तैयार करने के लिए सबसे पहले एक लोहे की कड़ाही में मेहंदी पाउडर डालें. इसमें आंवला और कॉफी पाउडर मिलाएं. अब धीरे-धीरे पानी डालते हुए गाढ़ा पेस्ट तैयार करें. चाहें तो लौंग को पानी में उबालकर उस पानी का यूज़ भी पेस्ट बनाने के लिए कर सकते हैं. तैयार पेस्ट को ढककर रातभर के लिए रख दें. इससे मेहंदी अच्छी तरह तैयार हो जाएगी और अगले दिन इसे बालों पर लगा लें.

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चायपत्ती और कलौंजी से तैयार करें हेयर रिंस

अगर आप बालों में बहुत ज्यादा पेस्ट नहीं लगाना चाहते, तो चायपत्ती और कलौंजी से तैयार किया गया हेयर रिंस भी यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए 2 बड़े चम्मच चायपत्ती, 1 बड़ा चम्मच कलौंजी, 8-10 लौंग और 1 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी. हेयर रिंस बनाने के लिए एक बर्तन में पानी डालकर उसमें चायपत्ती, कलौंजी और लौंग डालें. इसे धीमी आंच पर तब तक पकाएं, जब तक पानी लगभग आधा न रह जाए. इसके बाद गैस बंद करके मिश्रण को ठंडा होने दें. ठंडा होने पर इसे छानकर किसी साफ स्प्रे बोतल में भर लें. इस मिश्रण को बालों की जड़ों से लेकर लंबाई तक स्प्रे करें. बालों को करीब 1-2 घंटे के लिए कवर कर सकते हैं. इसके बाद सामान्य पानी से बाल धो लें.

करी पत्ता और नारियल तेल भी कर सकते हैं ट्राई

बालों की केयर के लिए करी पत्ते और नारियल तेल का यूज़ भी किया जा सकता है. इसे बनाने के लिए एक पैन में नारियल तेल लें और उसमें 10-15 करी पत्ते डाल दें. इसे धीमी आंच पर गर्म करें. जब करी पत्ते अच्छी तरह सिकुड़ जाएं और उनका रंग गहरा हो जाए, तो गैस बंद कर दें. तेल को ठंडा होने के बाद छान लें. इस तेल को बालों की जड़ों में लगाकर हल्के हाथों से मसाज करें. इसे कुछ घंटों के लिए या रातभर छोड़ सकते हैं. अगली सुबह शैंपू से बाल धो लें.

नेचुरल हेयर डाई लगाते समय इन बातों का रखें ध्यान

घरेलू चीजें भी हर व्यक्ति की स्किन और बालों पर एक जैसा असर नहीं करतीं. इसलिए पहली बार किसी भी पेस्ट को यूज़ करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर आपके बालों पर पहले से कोई केमिकल कलर लगा हुआ है, तो तुरंत उसके ऊपर कोई नया हर्बल पेस्ट नहीं लगाना चाहिए. अगर कम उम्र में लगातार बाल सफेद हो रहे हैं, तो केवल हेयर डाई पर डिपेंड रहने के बजाय अपनी डाइट, नींद और लाइफस्टाइल पर भी ध्यान दें. जरूरत महसूस होने पर एक्सपर्ट से सलाह लेना बेहतर रहेगा.

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सपना तंवर हिंदी डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय पत्रकार और कंटेंट राइटर हैं। इन्होंने अपनी स्नातक शिक्षा माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पूरी की है। ... और पढ़ें

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