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महंगे प्रोटीन शेक को कहें बाय-बाय, घर पर बनाएं ये टेस्टी और हेल्दी ड्रिंक

Homemade Protein Shake: आजकल हर कोई खुद को फिट और हेल्दी रखना चाहता है. अच्छी लाइफस्टाइल के लिए बॉडी को प्रोटीन मिलना बेहद जरूरी है. प्रोटीन बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के साथ-साथ मसल्स की ग्रोथ और जरूरी न्यूट्रिशन देने में भी मदद करता है, लेकिन मार्केट में मिलने वाले प्रोटीन पाउडर और दूसरे प्रोटीन प्रोडक्ट्स काफी महंगे होते हैं, जिन्हें हर किसी के लिए खरीदना आसान नहीं होता.

Written by: Sapna
Published: August 9, 2026, 12:37 PM IST
Homemade Protein Shake

अगर आपका बजट भी महंगे प्रोटीन प्रोडक्ट्स की इजाजत नहीं देता, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप घर पर ही कुछ ऐसी हेल्दी और टेस्टी ड्रिंक्स तैयार कर सकते हैं, जिनमें प्रोटीन और दूसरे जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सकते हैं. इन्हें बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. तो चलिए जानते हैं, घर पर आसानी से बनने वाली इन हेल्दी ड्रिंक्स के बारे में.

चॉकलेट प्रोटीन शेक के लिए चाहिए ये चीजें

इस हेल्दी शेक को बनाने के लिए आपको एक छोटा सेब, एक चम्मच आलमंड बटर, एक चम्मच कद्दूकस की हुई डार्क चॉकलेट, एक चम्मच कोको पाउडर, एक कप दूध, आधा कप दही और दो भीगे हुए खजूर की जरूरत होगी. अगर आप इसका पोषण और बढ़ाना चाहते हैं, तो इसमें थोड़े बादाम, अखरोट या चिया सीड्स भी शामिल कर सकते हैं. इन चीजों से शेक का स्वाद भी बेहतर होगा और इसमें हेल्दी फैट व फाइबर भी जुड़ेंगे.

और पढ़ें: बाजार के महंगे प्रोटीन पाउडर को कहें बाय-बाय, घर पर खुद बनाएं Protein शेक

ऐसे बनाएं घर पर चॉकलेट प्रोटीन शेक

सबसे पहले सेब को अच्छी तरह धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें. अब ब्लेंडर में सेब, दूध, दही, कोको पाउडर, डार्क चॉकलेट, आलमंड बटर और भीगे हुए खजूर डालें. सभी चीजों को तब तक ब्लेंड करें, जब तक एक स्मूद और क्रीमी मिश्रण तैयार न हो जाए. अगर आपको ठंडा शेक पसंद है, तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं. कुछ सेकंड दोबारा ब्लेंड करने के बाद आपका चॉकलेट शेक तैयार है. इसे तुरंत गिलास में निकालकर सर्व करें. टेस्ट और न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए ऊपर से थोड़े चिया सीड्स या कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं.

क्यों अच्छा ऑप्शन हो सकता है होममेड शेक?

घर पर शेक तैयार करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें यूज़ होने वाली चीजों पर आपका पूरा कंट्रोल रहता है. आप अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से चीजों को कम और ज्यादा कर सकते है. दूध और दही से प्रोटीन मिलता है, जबकि सेब और खजूर शेक में फाइबर और प्राकृतिक मिठास जोड़ते हैं. वहीं, आलमंड बटर और ड्राई फ्रूट्स इसे हेल्दी फैट और एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देते हैं. कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट इसकी चॉकलेटी फ्लेवर को और बेहतर बनाते हैं.

शेक पीने के फायदे

इस शेक को पीने से आपकी बॉडी को बहुत से फायदे मिलेंगे. आपकी बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होगी. इसको पीने के बाद आपको लंबे समय तक भूख भी नहीं लगेगी. सेब, खजूर और चिया सीड्स जैसे इंग्रीडिएंट्स फाइबर देते हैं, जिससे आपका डाइजेशन सिस्टम भी सही रहेगा. आलमंड बटर, बादाम, अखरोट और चिया सीड्स से हेल्दी फैट के साथ कुछ जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी मिल सकते हैं. कोको पाउडर और डार्क चॉकलेट से शेक टेस्टी भी होता है और आपकी बॉडी को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं.

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