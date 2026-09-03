EnglishHindi

वृश्चिकासन से शरीर में आएगा गजब का संतुलन, बढ़ेगी एकाग्रता, जानें सही तरीका और सावधानियां

Scorpion Pose Benefits: वृश्चिकासन एक उन्नत और बेहद कठिन योगासन है, जिसमें शरीर बिच्छू की आकृति जैसा दिखाई देता है, यह शरीर की ताकत, लचीलापन, संतुलन और एकाग्रता बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे विशेषज्ञ की देखरेख में ही करना बेहतर है.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: September 3, 2026, 3:52 PM IST
वृश्चिकासन से शरीर में आएगा गजब का संतुलन, बढ़ेगी एकाग्रता, जानें सही तरीका और सावधानियां
  • वृश्चिकासन एक उन्नत इनवर्टेड बैकबेंड योगासन है, जिसमें शरीर बिच्छू जैसा नजर आता है
  • इसके अभ्यास से कंधे, बाजू, पीठ और कोर मजबूत होने के साथ लचीलापन व संतुलन बेहतर हो सकता है
  • यह एकाग्रता और शरीर पर नियंत्रण बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन आसन बेहद कठिन है
  • शुरुआती लोग विशेषज्ञ की देखरेख में अभ्यास करें और हाई BP, हृदय रोग या गंभीर गर्दन-पीठ की चोट में इसे न करें

शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए योग एक कारगर पद्धति है, यह सिर्फ शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है, जो व्यक्ति को अंदर से शांत, मजबूत और एकाग्र बनाती है। योग के विभिन्न आसनों में वृश्चिकासन खास स्थान रखता है, जिसके अभ्यास से मानसिक संतुलन और शरीर पर नियंत्रण बेहतर करता है.

शारीरिक मजबूती-

और पढ़ें: 5 करोड़ रुपये में निपटा दिया रेप केस... पंजाब के CM भगवंत मान और उनकी पत्नी पर BJP ने लगाए गंभीर आरोप

इसका नाम ‘वृश्चिक’ यानी बिच्छू से लिया गया है, क्योंकि इस आसन के दौरान शरीर की स्थिति बिच्छू के समान होती है, इसके अभ्यास से शारीरिक मजबूती, लचीलापन और मानसिक शांति मिलती है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने वृश्चिकासन को एक उन्नत स्तर का योग आसन बताया है. इसके नियमित रूप से करने से शरीर में शक्ति, संतुलन और लचीलेपन का अद्भभुत संयोजन है. इस आसन में शरीर की आकृति डंक उठाए हुए बिच्छू की तरह हो जाती है.

वृश्चिकासन या स्कॉर्पियन पोज एक इनवर्टेड बैकबेंड आसन है, जिसमें कोहनियों पर संतुलन बनाते हुए पैरों को सिर की ओर झुकाया जाता है. यह आसन कंधों, बाजुओं, पीठ और कोर मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. एक्सपर्ट बताते हैं कि इससे रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है, जिससे कमर दर्द और पीठ की समस्याओं में राहत मिलती है, साथ ही, यह पेट की मांसपेशियों को खींचता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और शरीर में ऊर्जा का संचार करता है. वृश्चिकासन एकाग्रता और संतुलन भी बढ़ाता है.

ये लोग बरतें सावधानी-

यह एक अत्यंत कठिन आसन है, इसे केवल तभी करने का प्रयास करना चाहिए जब आप पिंचा मयूरासन में निपुण हों, हालांकि शुरुआती अभ्यासकर्ता संतुलन बनाने के लिए दीवार के पास अभ्यास करें और हो सके तो किसी योग शिक्षक की देखरेख में ही करें, वहीं, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, चक्कर आना या गर्दन व पीठ में गंभीर चोट होने पर इस आसन को करने से बचें.

इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर की मांसपेशियों को मजबूती मिलती है व मानसिक एकाग्रता और आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है, हालांकि यह एक कठिन आसन है, इसलिए इसे उचित मार्गदर्शन और सावधानी के साथ करना चाहिए. (input-आईएएनएस)

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Lifestyle की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.