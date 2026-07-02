सिर्फ 1 गलती और खराब हो जाता है डोसा? शेफ संजीव कपूर ने क्रिस्पी डोसा बनाने की बताई एक छोटी सी ट्रिक

how to make crispy dosa: क्रिस्पी और सुनहरा डोसा हर किसी को पसंद होता है, लेकिन घर पर अक्सर यह सही तरीके से नहीं बन पाता. सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर के आसान टिप्स अपनाकर आप हर बार होटल जैसा परफेक्ट डोसा बना सकते हैं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Updated: July 2, 2026, 5:17 PM IST
सिर्फ 1 गलती और खराब हो जाता है डोसा? शेफ संजीव कपूर ने क्रिस्पी डोसा बनाने की बताई एक छोटी सी ट्रिक
  • घर पर क्रिस्पी डोसा बनाने के लिए सही बैटर कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है
  • तवा हमेशा मीडियम गर्म होना चाहिए ताकि बैटर सही से फैल सके
  • डोसा को जितना पतला फैलाया जाएगा, उतना ही ज्यादा कुरकुरा बनेगा
  • प्याज ट्रिक, सही तेल और भारी तवे का इस्तेमाल इसे परफेक्ट बना देता है

मौसम कोई भी हो डोसा हर मौसम के लिए परफेक्ट होता है. ये हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी होता है, इतना ही नहीं ये हल्का भी होता है, इसीलिए इसे खाने के बाद किसी तरह की परेशानी नहीं होती है. हम में से कई लोग घर पर भी डोसा बनाते हैं, लेकिन अफसोस की बात ये बाहर वाले डोसे की तरह क्रिस्पी नहीं बनता है, जिससे इसका स्वाद फीका लगने लगता है. हर कोई चाहता है कि घर पर बना डोसा बाहर जैसे पतला, कुरकुरा, सुनहरा ब्राउन किनारों वाला हो, लेकिन कई बार अच्छा बैटर होने के बावजूद डोसा नरम या चिपक जाता है.

ऐसे में समझ नहीं आता है कि आखिर हम ऐसी क्या गलती कर रहे हैं जिसके चलते हमारा डोसा क्रिस्पी नहीं बनता है? ऐसे में आज हम आपके लिए सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर की रेसिपी लेकर आए हैं, जिसको फॉलो करने से आपका डोसा भी क्रिस्पी बनेगा. हाल ही में शेफ संजीव कपूर ने अपने इंस्टाग्राम रील में कुछ बहुत आसान और असरदार टिप्स बताई हैं, जिनसे आप हर बार परफेक्ट क्रिस्पी डोसा बना सकते हैं.

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1. बैटर की सही consistency रखें-

सबसे पहले डोसे के बैटर की consistency सही रखें, क्रिस्पी डोसा बनाने का असली राज बैटर होता है. शेफ संजीव कपूर ने इसे बनाने का सही अनुपात बताया है-

  • 3 कप चावल
  • 1 कप उड़द दाल
  • 1.25 कप पानी

ध्यान रखें कि बैटर न ज्यादा गाढ़ा हो और न ज्यादा पतला. अब इसे अच्छे से फर्मेंट होने दें.

2. तवे का तापमान सही रखें-

बैटर के बाद तवे का तापमान सही रखना बेहद जरूरी है, इसपर अधिकतर लोग ध्यान नहीं देते हैं. ये सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर लोग करते हैं. अगर तवा बहुत गर्म है तो बैटर डालते ही पकने लगता है और अच्छे से नहीं फैल पाता है. इसका सही तरीका है तवे को मीडियम गर्म करना. ध्यान रखें कि जब आप बैटर डालें तो ये आसानी से फैलाना चाहिए.

3. तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बैटर को बहुत पतला फैलाएं, डोसा जितना पतला फैलेगा, ये उतना ही क्रिस्पी बनेगा. बीच से शुरू करके बाहर की तरफ गोल-गोल घुमाते हुए पतला फैला लें. अगर ये मोटा हो गया तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा.

4. भारी तवा (Heavy Bottom Tawa) इस्तेमाल करें-

डोसे को बनाने के लिए हमेशा भारी तवे का इस्तेमाल करें, ये गर्मी को समान रूप से फैलाने का काम करता है, डोसा जलता नहीं और चारों तरफ अच्छे से ब्राउन होता है.

5. प्याज वाली पुरानी ट्रिक-

डोसे को क्रिस्पी बनाने में प्याज वाली ट्रिक आपके काम आ सकती है. इसके लिए डोसा डालने से पहले आधा प्याज छीलकर थोड़े तेल में डुबोएं और तवे पर अच्छे से रगड़ें. ये तवे को साफ भी करता है और बैटर को चिपके बिना आसानी से फैलने में मदद करता है.

6. तेल लगाना न भूलें-

अक्सर लोग डोसे को फैलाने के बाद डोसे के चारों ओर तेल लगाना भूल जाते हैं. ध्यान रखें कि बैटर फैलाने के बाद डोसा के किनारों पर और ऊपर थोड़ा तेल छिड़क दें. इससे डोसा और क्रिस्पी और सुनहरा बनेगा.

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Shweta Bajpai

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नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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