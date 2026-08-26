कूरियर से भेज रही हैं राखी? भाई के लिए पैकेट में जरूर रखें ये 5 चीजें

Rakhi Parcel: रक्षाबंधन पर अगर आप भी अपने भाई के लिए कूरियर से राखी भेज रही हैं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें और गलती से भी इन 5 चीजों को रखना न भूलें.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/sending-rakhi-via-courier-make-sure-to-include-these-5-things-in-the-packet-for-your-brother-8510565/ Copy

रक्षाबंधन के लिए बहुत से लोग राखी कूरियर करते हैं. ऐसे में पैकेट को सही समय पर पहुंचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है (AI PHOTO)

रक्षाबंधन के मौके पर हर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए नहीं जा पाती. कई बार जरूरी काम की वजह से बहनें घर नहीं जा पातीं, तो कभी भाई दूर रहता है. ऐसे में कूरियर के जरिए राखी भेजना एक आसान तरीका है.कूरियर में सिर्फ राखी भेजना ही काफी नहीं है. राखी के साथ कुछ ऐसी जरूरी चीजें भी भेजी जाती हैं, जो भाई के लिए इस त्योहार को और खास बना दें. कूरियर के जरिए दूर रहकर भी भाई-बहन रक्षाबंधन की खुशियां एक-दूसरे के साथ बांट सकते हैं,लेकिन राखी कूरियर करते समय कुछ छोटी-छोटी गलतियां हो सकती हैं.जिसकी वजह से सही जगह पर कूरियर नहीं पहुंच पाता है. इसलिए राखी कूरियर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए.

इन 5 चीजों को गलती से न भूलें

रक्षाबंधन के मौके पर राखी के साथ आप ये 5 चीजें जरूर रख सकती हैं.

1. रोली और चावल

राखी के साथ रोली और चावल जरूर रखें. रोली तिलक के लिए इस्तेमाल की जाती है, जबकि अक्षत यानी चावल शुभता और सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं. भाई के माथे पर तिलक लगाकर बहन उसके सुखी और लंबे जीवन की कामना करती है. इसलिए रोली-चावल राखी के पैकेट को पारंपरिक और खास बनाते हैं.

2. मिठाई या ड्राय फ्रूट्स

रक्षाबंधन पर मिठाई का खास महत्व होता है. अगर कूरियर से मिठाई भेजना सुविधाजनक नहीं है, तो आप भाई की पसंद के ड्राय फ्रूट्स भी भेज सकती हैं. मिठाई भाई-बहन के रिश्ते में मिठास का प्रतीक मानी जाती है. इससे भाई को त्योहार का एहसास भी होगा और पैकेट खोलते समय उसे अच्छा सरप्राइज मिलेगा.

3. भाई की पसंद की छोटी-सी चीज

राखी के साथ भाई की पसंद की कोई छोटी-सी चीज भी रख सकती हैं. यह उसकी पसंदीदा चॉकलेट, स्नैक, किताब या कोई ऐसी छोटी चीज हो सकती है, जिसे देखकर उसे आपकी याद आए. इस तरह का छोटा-सा सरप्राइज राखी के पैकेट को और पर्सनल बना देता है.

4. छोटा-सा गिफ्ट

राखी के साथ भाई के लिए छोटा-सा गिफ्ट जरूर रखें. आप उसकी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोई उपयोगी चीज चुन सकती हैं. गिफ्ट बहुत महंगा होना जरूरी नहीं है. भाई के लिए आपकी तरफ से चुनी गई छोटी-सी चीज भी उसके लिए खास हो सकती है.

5. ग्रीटिंग कार्ड या हाथ से लिखा नोट

राखी के पैकेट में एक छोटा-सा ग्रीटिंग कार्ड या अपने हाथ से लिखा हुआ नोट जरूर रखें. इसमें आप भाई के लिए अपनी भावनाएं और रक्षाबंधन की शुभकामनाएं लिख सकती हैं. दूर होने की वजह से अगर आप भाई को राखी नहीं बांध पा रही हैं, तो आपका हाथ से लिखा हुआ संदेश इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकता है.

इन बातों का रखें ध्यान

रक्षाबंधन के लिए बहुत से लोग राखी कूरियर करते हैं. ऐसे में पैकेट को सही समय पर पहुंचाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. कूरियर करते समय नाम, पूरा पता, पिन कोड और फोन नंबर बिल्कुल सही लिखें. भेजने से पहले एक बार सभी जानकारी दोबारा जांच लें. राखी को पैक करते समय भी सावधानी रखें. अगर राखी में भारी या नुकीली सजावट है, तो उसे सुरक्षित तरीके से पैक करें, ताकि कूरियर के दौरान वह टूटे नहीं और पैकेट में मौजूद दूसरी चीजों को भी नुकसान न पहुंचे. आप जरूरत के अनुसार राखी को किसी छोटे डिब्बे में रखकर उसके बाद कूरियर पैकेट में पैक कर सकती हैं. अगर आप चाहती हैं कि राखी रक्षाबंधन के आसपास ही भाई तक पहुंच जाए, तो कूरियर बुक करने से पहले डिलीवरी टाइम जरूर देख लें