नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि शुरु होने में कुछ ही दिन बाकी हैं. शारदीय नवरात्रि 17 अक्टूबर से शुरु होने वाले हैं. इस दौरान भक्त 9 दिन तक व्रत रखते हैं. नवरात्रि का त्योहार मां दुर्गा को समर्पित होता है. इन 9 दिनों के दौरान महिलाएं व्रत रखती हैं और फलों का सेवन करती हैं. इन नौ दिनों तक लगातार व्रत करने से शरीर में कमजोरी महसूस होती है. ऐसे में लोग व्रत के दौरान आलू का सेवन करते हैं. आलू में कैलोरी और फैट अधिक मात्रा में होने के कारण पेट में दर्द, गैस और ब्लोटिंग की समस्या हो सकती है. ऐसे में आज हम आपके लिए खीरे के पकौड़े बनाने की रेसिपी लेकर आए हैं. आइए आपको खीरे के पकौड़े की आसान रेसिपी के बारे में बताते हैं.

रेसिपी

तैयारी का समय- 5 मिनट

पकने का समय- 5 मिनट

कुल समय- 10 मिनट

कितने लोगों के लिए- 2

सामग्री

सिंघाडे़ का आटा- 1 कप

खीरा- 2

हरी मिर्च- 2

सेंधा नमक- स्वादानुसार

लाल मिर्च पाउडर- आधा चम्मच

धनिया पाउडर- आधा चम्मच

तेल- तलने के लिए

विधि

– सबसे पहले खीरे को कद्दूकस कर लें. और इसे निचोड़कर इसका पानी अलग कर दें.

– एक कटोरे में सिंघाड़े का आटा, , सेंधा नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कद्दूकस किए खीरे को एक साथ मिला लें. अब बैटर तैयार करने के लिए इसमें थोड़ा पानी मिलाएं.

– अब गैस पर कड़ाही को रखें और तेल को गर्म करें. तेल गर्म होने पर इसके पकौड़े डाले और गोल्जन फ्राई करें.

– गर्मागर्म पकौड़े तैयार हैं.